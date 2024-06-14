«СовЭкон» ожидает рекордного экспорта пшеницы в июне

Рост цен на мировых рынках в последний месяц значительно поддержал продажи российской пшеницы КСК

Аналитический центр «СовЭкон» прогнозирует, что объем экспорта российской пшеницы в июне составит 3,5-4 млн т по сравнению с 3,6 млн т годом ранее и 1,6 млн т в среднем для этого месяца. Показатель может оказаться рекордным для июня. Однако, по мнению аналитиков, в долгосрочной перспективе отгрузки пшеницы могут замедлиться. Рост цен на мировых рынках в последний месяц значительно поддержал продажи российской пшеницы. Например, за май сентябрьский контракт на пшеницу на бирже MATIF вырос на 14% до 259 евро/т ($281/т). Спред между ценами на французскую и российскую пшеницу достигал $25, что стимулировало увеличение спроса на российскую продукцию.



Высокая активность иностранных покупателей также поддерживала цены на пшеницу на внутреннем рынке России. В мае цены на пшеницу 4-го класса (с протеином 12,5%) выросли на 3,2 тыс. руб., до 14,1 тыс. руб. за тонну. Однако в июне ситуация изменилась, котировки на бирже Matif с 3 по 12 июня упали на 7%, до 240 евро/т ($259/т), что начало снижать конкурентоспособность российской пшеницы, считают аналитики «СовЭкона». Например, египетская госкомпания GASC в июне провела два тендера и закупила 1,3 млн т пшеницы из Украины и Европейского союза, проигнорировав более дорогие предложения из России.



Дополнительным фактором, сдерживающим экспорт, может стать запрет на импорт пшеницы в Турцию, который будет действовать с июля по октябрь. Турция была крупнейшим покупателем российской пшеницы в последние три сезона. В краткосрочной перспективе «СовЭкон» ожидает дальнейшего снижения цен в рублях, однако, учитывая значительное ухудшение прогнозов на новый урожай, предполагается, что эта тенденция не будет длиться долго.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что оценивать объем экспорта в июне пока рано, слишком много факторов могут повлиять на показатель. По его словам, высокие экспортные цены на российскую пшеницу в начале июня — это продолжение майского роста цен. В начале июня она стоила $255 за тонну FOB Черное море. «Потом пришли новости о запрете импорта пшеницы со стороны Турции. Мукомолы этой страны против таких ограничений, теперь большой вопрос — насколько они будут сильны в своих действиях и смогут ли что-то изменить», — рассуждает Петриченко.



Он подчеркнул, что решение Турции крайне негативно для зернового рынка, особенно для российского. По его словам, сейчас экспортная стоимость пшеницы составляет $240-245 за тонну. При этом в начале цена была на уровне $214 за тонну. «В мае наблюдался рост, сейчас идет коррекция цен, но глубокого падения вряд ли стоит ожидать. Эта коррекция оказалась меньше, чем майский рост», — отметил Петриченко.



Минсельхоз США в своем июньском обзоре понизил прогноз экспорта пшеницы из России в новом сельхозгоду с 52 млн т до 48 млн т. Сбор пшеницы в этом году оценивается в 83 млн т без учета Крыма и новых регионов, что на 5 млн т меньше, чем прогнозировалось в мае. Прогноз экспорта фуражного зерна снижен с 10,65 млн т в мае до 10,2 млн т. Сбор этого зерна оценивается в 40,43 млн т против 41,53 млн т в майском обзоре.



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