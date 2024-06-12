Сбер профинансирует строительство завода по глубокой переработке зерна

Предприятие в Ростовской области будет перерабатывать кукурузу, пшеницу и желтый горох flickr.com

В ходе прошедшего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) компания «Амирост» (входит в ГК «Рост») и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает проектное финансирование банком строительства предприятия по глубокой переработке кукурузы, пшеницы и желтого гороха в Ростовской области. Продукция завода — крахмал и крахмалосодержащие продукты, в том числе пищевые и кормовые добавки — будет поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт.



Создание производства обеспечит выпуск сырья для медицинской и фармакологической промышленности, в том числе для производства медицинской глюкозы и кровезаменителей, говорится в сообщении Сбера. В перспективе четырех-пяти лет предприятие сможет перерабатывать до 3,5 тыс. т кукурузы, 1 тыс. т пшеницы и 450 т желтого гороха в сутки, обеспечивая продовольственную безопасность страны продукцией с высокой добавленной стоимостью. Объем инвестиций в проект не уточняется.



О том, что владельцы крупного производителя тепличных овощей ГК «Рост» Сергей Рукин и Дмитрий Лашин зарегистрировали в Ростове-на-Дону компанию «Амирост», стало известно в апреле прошлого года. На тот момент им принадлежало соответственно 78% и 22% акций компании. С апреля этого года, по данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, 100% владеет «Амирост Холдинг», который возглавляет Рукин. Основной вид деятельности «Амироста» — производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов, дополнительные — оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных, хранение и складирование зерна и др. Представитель ГК «Рост» в апреле 2023-го подтверждал, что компания планирует развивать новое направление — переработку зерна, чтобы расти и диверсифицировать бизнес. От дополнительных комментариев он отказался, поскольку проект был на начальной стадии.



Также в ходе ПМЭФ ГК «Рост» подписала соглашения по развитию своего профильного бизнеса. В Омской области к 2026 году она планирует построить тепличный комбинат мощностью около 15 тыс. т овощей в год. Стоимость проекта превысит 10 млрд руб.



Кроме того, в этом году «Рост» намерен начать возведение тепличного комплекса в Бурятии с инвестициями также на уровне 10 млрд руб. На предприятии планируется ежегодно собирать 17 тыс. т овощей, сообщил в своем Телеграм-канале глава региона Алексей Цыденов после подписания соглашения с агрохолдингом. В конце мая «Коммерсантъ» сообщил, что «Рост» приобрел контрольный пакет акций ТК «Гусиноозерский» в Бурятии. Строительство тепличного комплекса «Гусиноозерский» началось в 2018 году, но проект не был реализован из-за трудностей с кредитованием.



В Брянской области группа вложит 7,5 млрд руб. в строительство второй очереди тепличного комбината площадью около 15 га в селе Журиничи. Реализация проекта позволит увеличить объем производства овощей на 10 тыс. т в год.



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