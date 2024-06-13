По предварительной оценке, аграрии будут полностью обеспечены необходимыми объемами семян кукурузы для посева в следующем году Pixabay

В 2024 году в России обострилась проблема фальсификации семян кукурузы для посева, и она будет оставаться актуальной, сообщил Национальный семенной альянс (НСА). Организация отмечает, что в текущем сельхозсезоне оборот поддельных семян вырос до 12-15%. В прошлом сезоне альянс передал информацию контролирующим органам о признаках незаконного оборота семян в 18 компаниях, и планирует усилить работу в этом направлении в будущем.



Предварительные прогнозы по обеспеченности семенами кукурузы на посев в 2025 году показывают, что при общей потребности в 80 тыс. т семян ожидаемый объем производства может достичь 95,3 тыс. т, включая как отечественные, так и иностранные семена (минимальное ожидаемое количество), оценили в альянсе. Там отметили, что российские аграрии, по предварительной оценке, будут полностью обеспечены необходимыми объемами семян кукурузы для посева в следующем году. Более точные расчеты будут проведены в июле после получения окончательных данных о площадях участков гибридизации, включая те, которые сохранились после майских заморозков.



На рынке действительно отмечается увеличение случаев продажи контрафактных семян кукурузы, подтвердили «Агроинвестору» в пресс-службе селекционно-семеноводческой компании RUSEED. Там отметили, что посевные площади под кукурузой составляют около 4 млн га, из которых 2,7 млн га — на зерно. Потребность в посевном материале составляет около 81 тыс. т. Средний уровень использования семян кукурузы отечественной селекции, по данным компании, в 2023 году составил около 46% — это примерно 37,5 тыс. т. Импорт семян кукурузы по итогам прошлого года достиг 18 тыс. т. Еще часть семян — это семена иностранной селекции, произведенные на территории России. На этом фоне эксперты считают оценку НСА по объему фальсификата в 10-12 тыс. т для семян кукурузы «вполне возможной».



«Глобально проблема контрафакта во многом связана с консерватизмом аграриев, которые в силу привычки предпочитают пользоваться семенным материалом, который сеяли раньше и идут на риск ради его покупки. Между тем риск довольно высокий. Мы знаем много случаев, когда аграриям продавали трех-четырехлетние семена, которые хранились и транспортировались с нарушением технологии. В итоге люди получали меньшую урожайность, чем рассчитывали, и выходили на низкую рентабельность», — рассказали в пресс-службе RUSEED. Важной задачей для Национального семенного альянса и других участников рынка там назвали координацию закупки семян и информирование аграриев об отечественной продукции. По мнению компании, в будущем проблема контрафакта станет не так актуальна в силу запуска системы прослеживаемости оборота семян — ФГИС «Семеноводство». Работа в этой системе станет обязательной для всех участников рынка с сентября 2024 года.



Между тем, источник «Агроинвестора» на рынке говорит, что ситуация с семенами масличных в России остается довольно напряженной. После майских заморозков у многих маслозаводов, особенно тех, которые занимаются переработкой подсолнечника, возникли серьезные опасения за новый урожай, в связи с чем были подняты закупочные цены на семечку. «Это произошло, так как не все было ясно с пересевом: во-первых, на рынке не отмечается обильного предложения семян, и некоторые хозяйства просто не смогли законтрактовать нужные им объемы; во-вторых, играет роль ценовая политика: возросшие затраты на приобретение посевного материала вынуждают некоторых аграриев отказаться от закупок из-за отсутствия необходимого количества оборотных средств; в-третьих, растет доля отечественного посевного материала», — рассуждает собеседник «Агроинвестора». По его словам, исторически сложилось так, что российские фермеры чаще пользовались импортными продуктами, и ожидать более высокой урожайности от отечественных аналогов пока никто не готов, особенно в ключевых производящих регионах — ЦФО, ПФО, ЮФО.



В мае глава Минсельхоза Оксана Лут заявляла о намерении министерства уделить особое внимание поддержке отечественной селекции и семеноводства, переориентировав меры господдержки на российские разработки в этой области. Лут отмечала, что для сохранения достигнутых результатов в сфере импортозамещения Минсельхозу необходимо активно развивать отечественное семеноводство и селекцию, стимулируя эту работу через меры поддержки, укрепляя научную базу и взаимодействуя с бизнесом, чтобы обеспечить соответствие отечественных семян рыночным требованиям. Она отмечала важность развития отечественных генетических ресурсов, подчеркнув, что для этого уже есть неплохая база.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

