«Союз-Агро» построит селекционно-семеноводческий центр в Краснодарском крае

Производственная мощность завода составит 25 тысяч тонн семян в год Pixabay

Группа компаний «Союз-Агро» из Краснодарского края, специализирующаяся на растениеводстве и животноводстве, планирует построить в регионе селекционно-семеноводческий центр. Соглашение о реализации проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила пресс-служба администрации края. Производственная мощность завода составит 25 тыс. т семян в год. Общий объем инвестиций в проект — 2,5 млрд руб., предполагается создание 150 новых рабочих мест. Планируемый срок запуска селекционно-семеноводческого центра — конец 2025 года.



Завод будет представлять собой замкнутую технологическую цепь, начиная с выращивания сельскохозяйственных культур и заканчивая производством готовых семян. Среди стратегически важных для региона культур, которые будут выращиваться, — сахарная свекла, пшеница, кукуруза, подсолнечник, соя, горох, ячмень, нут, рапс и гречиха. «Импортозамещение в семеноводстве является одной из ключевых задач для АПК на федеральном и региональном уровнях. Наш регион обладает всеми необходимыми ресурсами для успешной реализации этой задачи, включая земельные ресурсы, научный потенциал и наработки, — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки. — Особенно важно, что есть предприятия, готовые включиться в эту работу. В их числе — “Союз-Агро”, которое будет реализовывать новый проект по созданию селекционно-семеноводческого центра. Сегодня это предприятие участвует в региональной программе по импортозамещению семян сахарной свеклы. На его базе в Гулькевичском районе закладывались семенные посевы этой агрокультуры отечественной селекции».



Краснодарский край является одним из лидеров в России по развитию селекции и семеноводства. В региональном растениеводстве установился баланс между отечественной и иностранной селекцией на уровне 65% и 35% соответственно. Особые успехи достигнуты в области семеноводства зерновых культур — пшеницы, ячменя, тритикале и риса. Разработанные сорта и гибриды этих культур занимают 100% посевных площадей в регионе и пользуются популярностью как на внутреннем рынке, так и за его пределами. Семенами сои отечественной селекции засевается примерно 90% площадей.



«Союз-Агро» зарегистрирована в 2009 году в Краснодарском крае. Директором и единственным владельцем с января 2024 года является Армен Калашян. С 2015 года компанией владела Диана Калашян. Выручка «Союз-Агро» в 2023 году упала на 9% до 1,7 млрд руб., прибыть снизилась на 40% до 219 млн руб. Согласно данным Rusprofile, в начале апреля «Союз-Агро» приобрела конезавод «Олимп Кубани», выручка которого в 2023 году составляла 224 млн руб. Земельный банк «Союз-Агро» превышает 14 тыс. га пахотных земель. Компания также владеет мельницей производительностью 8 т муки в сутки, пятью складами для зерна общим объемом до 18 тыс. т.



Глава Минсельхоза Оксана Лут ранее говорила, что селекция и семеноводство в России стали одними из приоритетных направлений государственной поддержки, в последние два года Минсельхоз уделяет особое внимание развитию данной отрасли. Важным, по ее мнению, является взаимодействие между наукой и бизнесом. Переход к современным методам селекции при сохранении отечественных научных разработок также приобретает ключевое значение. Льготное кредитование, компенсации затрат и поддержка спроса способствуют стимулированию роста этого рынка и привлечению инвестиций. Совокупность мероприятий и сотрудничество с Минобрнауки и научным сообществом позволят достичь цели обеспечения продбезопасности по семенам на уровне 75% уже в ближайшие годы, уверена Лут.



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