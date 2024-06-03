Экспортеры зерна понизили прогноз его урожая

Минсельхоз пока не меняет прогноз урожая зерна М. Стулов

Союз экспортеров зерна, который стал еженедельно публиковать консенсус-прогнозы по производству и экспорту зерновых культур, уменьшил оценку урожая зерна в 2024 году со 134,2 млн т до 130,9 млн т, говорится в Telegram-канале союза. В том числе прогноз урожая пшеницы снижен с 86,6 млн т до 84,6 млн т, ячменя — с 19,3 млн т до 19 млн т. Прогноз по валовому сбору кукурузы остался неизменным — 15,3 млн т. В 2023 году Россия собрала 144,9 млн n зерна, включая 92,8 млн n пшеницы.



Также уменьшен прогноз экспорта зерна из России в новом сезоне — с 58,7 млн т до 58,2 млн т. В том числе экспортный потенциал по пшенице снижен с 46,7 млн т до 45,4 млн т. Прогнозы по вывозу ячменя (4,3 млн т) и кукурузы (5,3 млн т) третью неделю подряд остаются неизменными. Союз начал публиковать консенсус-прогнозы из-за негативного воздействия природных катаклизмов на объем производства зерна и других основных сельскохозяйственных культур. Председатель правления союза Эдуард Зернин уточнил «Интерфаксу», что консенсус-прогнозы являются временной мерой, вызванной экстраординарными климатическими событиями, оказывающими серьезное воздействие на рынок зерна.



Прогноз Минсельхоза по сбору зерна в текущем году составляет 132 млн т, включая 85 млн т пшеницы. Вице-премьер Дмитрий Патрушев на прошлой неделе отметил, что из-за неблагоприятных погодных условий «ситуация достаточно тяжелая» и достигнуть этого результата будет «достаточно непросто». Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что его последняя оценка урожая — 129,5 млн т, из них пшеницы — 81,5 млн т. Аналитик также снизил прогноз по экспорту зерна с 55,5 млн т до 54,7 млн т.



Аналитический центр «Русагротранса» ранее уменьшил прогноз урожая зерна со 140,1 млн т до 130,9 млн т в оптимистичном сценарии. Потенциал сбора пшеницы был снижен с 89,9 млн т до 84,2 млн т. Нижняя граница прогноза по пшенице, учитывая текущее усиление засухи на Юге и появление «суховеев», а также возможное распространение этого явления на север ЦФО и восток Приволжья, где запасы влаги пока не критичны, а также из-за отставания темпов сева в Сибири из-за холодной погоды и чрезмерных осадков, составляет 77,5 млн т или менее. Производство ячменя, согласно оптимистичному прогнозу аналитиков «Русагротранса», в этом году может составить 18,7 млн т, кукурузы — 14,6 млн т, прочих зерновых — 13,4 млн т.



Аналитический центр «СовЭкон» ранее понизил прогноз урожая пшеницы в России с 85,7 млн т до 82,1 млн т. Этот пересмотр отражает большие потери озимой пшеницы после майских заморозков, поясняли аналитики. В том числе оценка валового сбора пшеницы в Поволжье была снижена на 2,1 млн т до 16,7 млн т, а в центре России — на 1,3 млн т до 17,9 млн т. Эти регионы больше всего пострадали от заморозков. Прогноз по югу был незначительно снижен на 0,3 млн т до 26,2 млн т.



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