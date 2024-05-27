Минсельхоз планирует ввести режим ЧС федерального значения из-за ущерба урожаю

Валовой сбор зерна может быть меньше 130 млн тонн flickr.com

Минсельхоз планирует ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за ущерба урожаю на фоне заморозков, но сроки еще не определены, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут, пишет ТАСС. При этом ведомство пока не пересматривает прогноз урожая зерна, сейчас ожидается валовой сбор на уровне 132 млн т. Региональные режимы ЧС из-за заморозков действуют в десяти регионах. Минсельхоз ранее оценивал, что пересев погибших и поврежденных сельхозкультур требуется на площади 900 тыс. га.



В данный момент от майских заморозков пострадало свыше 1,5 млн га, из них 1 млн га будет пересеваться. Всего от погодного катаклизма пострадает около 2 млн га посевов, оценил в ходе пресс-конференции президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Он отметил, что таких поздних заморозков, как в этом году, в России не было уже 100 лет, и оптимальные сроки для пересева уже прошли, поэтому уборка в этом году будет поздней. На этом фоне часть урожая уйдет под снег.



По словам Злочевского, даже если аграриям удастся пересеять все пострадавшие площади поздними яровыми культурами, их урожайность будет существенно ниже по сравнению с озимыми. Эксперт прогнозирует, что сбор урожая зерна в России в текущем году может оказаться ниже 130 млн т: при средней урожайности 25,8 ц/га ожидается, что общий валовой сбор составит около 129 млн т. Это значительное меньше по сравнению с предыдущими прогнозами, которые колебались в диапазоне от 142 млн т до 149 млн т.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в четвертый раз за месяц пересмотрел свой прогноз урожая зерна в России. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько сообщил «Интерфаксу», что прогноз сбора был снижен со 132 млн т до 129,5 млн т, в том числе пшеницы — с 83,5 млн т до 81,5 млн т. Прогноз экспорта зерна в новом сельскохозяйственном году также был скорректирован и уменьшен до 55,5 млн т с предыдущих 57 млн т, включая снижение прогноза по вывозу пшеницы с 45 млн т до 44 млн т. Рылько пояснил, что причинами корректировок стали значительные потери от заморозков в центральных регионах и Волгоградской области, а также недостаточные осадки на большей части европейской территории страны, особенно на наиболее продуктивном юге.



15 мая аналитический центр «СовЭкон» сообщал, что из-за заморозков Россия может потерять 3,9 млн т пшеницы на сумму почти 45 млрд руб. После получения дополнительных данных от сельхозпроизводителей и региональных властей «СовЭкон» пересмотрел свои прогнозы по урожаю пшеницы в России и снизил его с 89,6 млн т до 85,7 млн т. Этот пересмотр также отражает уменьшение посевных площадей под пшеницей на 0,3 млн га, до 29,2 млн га, и снижение прогноза урожайности с 3,03 т/га до 2,93 т/га.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

