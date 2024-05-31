Перспективы агроэкспорта напрямую будут связаны с возможностями логистики

С этого года действует круглогодичный льготный железнодорожный тариф на вывоз зерна из Сибири Русагротранс

В соответствии с указом президента о национальных целях, к 2030 году АПК должен нарастить производство на 25%, а экспорт — увеличиться в полтора раза к уровню 2021-го года. «В частности, объемы зарубежных поставок зерна, по нашим прогнозам, к 2030 году с учетом увеличения урожая должны достичь 80 млн т. Планы очень амбициозные, но я уверен в том, что они выполнимые», — сказал в ходе Всероссийского зернового форума вице-премьер Дмитрий Патрушев, отметив, что перспективы экспорта напрямую будут связаны с возможностями агрологистики.



Патрушев напомнил, что 2017 год, когда урожай зерна в 135 млн т был рекордным, подсветил сразу несколько достаточно серьезных проблем. «Во-первых, такие объемы было абсолютно негде хранить, во-вторых, не хватало мощности для вывоза», — напомнил он. Но за прошедший период нашим компаниям удалось почти в полтора раза расширить возможности для перевалки, в первую очередь в Азово-Черноморском бассейне. Также в 2023 году начал работу терминал Высоцкий на Балтике и Забайкальский зерновой терминал на Дальнем Востоке. «В ближайшие годы мы рассчитываем на то, что новые перевалочные мощности продолжат появляться», — выразил надежду Патрушев.



Остаются и другие сложности. Так, за последние два года серьезно выросла нагрузка на железную дорогу. «Совместными усилиями нам удалось сделать так, чтобы ежемесячные перевозки даже выросли в полтора-два раза. Но зачастую коллеги из РЖД с нами взаимодействовали в ручном режиме и продолжают на сегодняшний день работу по дальнейшему увеличению пропускной способности инфраструктуры», — отметил зампред правительства.



Заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило в ходе форума обратил внимание, что железнодорожная инфраструктура активно развивается: появляется больше приспособленных для приема сельхозгрузов станций и зерновых терминалов. Как следует из его презентации, парк вагонов за пять лет увеличился на 40%, точек погрузки на станциях отправления стало на 39 больше, а выгрузки на станциях назначения — на 53. «Несмотря на все прогнозы, у нас с начала этого года достаточно неплохая позитивная динамика по доставке продукции по железной дороге», — отметил Шило, добавив, что в этом году стоит задача не снижать перевозки зерновых, чему в том числе должны способствовать льготные тарифы на перевозку.



Патрушев обратил внимание, что правительством предложены меры по стимулированию покупки вагонов-зерновозов участниками рынка. К тому же с этого года действует круглогодичный льготный железнодорожный тариф на вывоз зерна из Сибири в направлении Северо-Запада. Для Поволжья и Центра с началом сезона навигации альтернативой являются отправки по реке. Для этого в России будут развивать внутренние водные пути и речное судоходство: Минтранс, по словам вице-премьера, уже ведет работу по устранению лимитирующих участков на внутренних водных путях, и она продолжится в рамках нового национального проекта «Эффективная транспортная система».



«Конечно, отдельный вызов в условиях санкций — создание отечественного сухогрузного флота. Если строительство судов класса река-море уже ведется, то с крупнотоннажным флотом ситуация у нас непростая», — признал Патрушев. В качестве оперативного решения разработаны меры поддержки, параллельно разрабатываются проекты судов дедвейтом от 40 тыс. т до 60 тыс. т по конкурентной цене. «Постепенно мы вместе будем пытаться вырабатывать нужные решения», — сказал он.



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