«Русагротранс»: урожай пшеницы может снизиться до 77,5 млн тонн

Основное снижение сбора озимой пшенице коснется юга как из-за апрельской засухи, так и возвратных заморозков в мае Pixabay

Аналитический центр «Русагротранса» понизил прогноз урожая зерна со 140,1 млн т до 130,9 млн т в оптимистичном сценарии. Потенциал сбора пшеницы в нем уменьшен с 89,9 млн т до 84,2 млн т против 92,8 млн т в прошлом году. При этом нижняя граница прогноза по пшенице c учетом текущего усиления засухи на Юге и появления «суховеев», а также возможного ее распространения далее на север Центрального федерального округа и восток Приволжья, где запасы влаги пока не критичны, а также усиления отставания темпов сева в Сибири из-за холодной погоды и чрезмерных осадков находится на уровне 77,5 млн т и меньше, говорится в презентации (есть у «Агроинвестора»), которую руководитель центра Игорь Павенский представил на Всероссийском зерновом форуме. Производство ячменя, согласно оптимистичному прогнозу аналитиков «Русагротранса», в этом году может быть на уровне 18,7 млн т (21,1 млн т в 2023-м), кукурузы — 14,6 млн т (17,6 млн т), прочих зерновых — 13,4 млн т (14,3 млн т).



Основное снижение по озимой пшенице коснется юга как из-за апрельской засухи (в первую очередь, в Краснодарском и Ставропольском краях), так и возвратных заморозков в мае (Ростовская и Волгоградская области). В Центре заморозки нанесли основной урон в Воронежской и Тамбовской областях, в Приволжье сильнее всего пострадала Саратовская область. В Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах валовой сбор пшеницы ожидается ниже средних пятилетних показателей, следует из презентации. Единственный макрорегион, где валовой сбор может быть на уровне или выше среднего − это Сибирский федеральный округ, правда, если удастся существенно сократить отставание в севе уже в неоптимальные сроки, обращают внимание аналитики.



Аналитики «Русагротранса» 8 мая понизили прогноз урожая пшеницы с 92 млн т до 89,9 млн т. Тогда они предупреждали, что если ситуация с дефицитом осадков продлится до конца мая, то прогноз по урожаю на Юге, как и в целом по России, может быть снижен дополнительно на 3-4 млн т, до 87-88 млн т, а ущерб от второй волны майских заморозков может уменьшить оценку еще на 1-2 млн т.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ранее на этой неделе в четвертый раз за месяц пересмотрел свой прогноз урожая зерна в России, понизив его со 132 млн т до 129,5 млн т, в том числе пшеницы — с 83,5 млн т до 81,5 млн т. Причинами корректировок стали значительные потери от заморозков в центральных регионах и Волгоградской области, а также недостаточные осадки на большей части европейской территории страны, особенно на наиболее продуктивном юге. Российский зерновой союз прогнозирует, что урожай зерна в этом году может быть на уровне около 129 млн т.



Общий урожай пшеницы в основных странах-производителях в сезоне-2024/25, по оценке аналитического центра «Русагротранса», будет на 2,1 млн т выше, чем в текущем сезоне и составит 621 млн т. Кроме России снижение сбора ожидается во Франции и Германии из-за обильных дождей, а также на Украине в результате сокращения посевов и уменьшения урожайности озимой пшеницы на фоне засухи и майских заморозков. При этом, если рассчитывать мировое производство с учетом нижнего прогноза по России (77,5 млн т), а также еще большего падения по Украине (с 19,7 млн т до 19 млн т), то оно будет на 5,5 млн т меньше, чем в 2023/24 сельхозгоду, обращают внимание аналитики «Русагротранса».



Отгрузки пшеницы на мировой рынок основными странами-поставщиками при таком сценарии в новом сезоне могут сократиться на 16,5 млн т, тогда как в оптимистичном он уменьшится только на 10,3 млн т, до 173,7 млн т, следует из презентации Павенского. В том числе вывоз из России в 2024/25 году может составить 43 млн т против ожидаемых 54,4 млн т в текущем сезоне. Украина может уменьшить экспорт пшеницы с 18,5 млн т до 13,5 млн т, ЕС — с 31 млн т до 30 млн т. Ранее аналитики «Русагротранса» оценивали экспортный потенциал России по пшенице в сезоне-2024/25 на уровне 49 млн т. ИКАР на днях понизил свой прогноз экспорта зерна в новом сезоне с 57 млн т до 55,5 млн т, в том числе пшеницы — с 45 млн т до 44 млн т.



При этом в текущем сезоне экспорт российского зерна будет рекордным и может достигнуть 70,8 млн т, а с учетом зернобобовых — 74,8 млн т. В том числе поставки пшеницы на мировой рынок аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует на уровне 54,4 млн т (предыдущий рекорд — 49,3 млн т — был в прошлом сезоне), ячменя — 8,6 млн т (предыдущий рекорд в сезоне-2020/21 — 6,5 млн т), кукурузы — 6,9 млн т (предыдущий рекорд в сезоне-2022/23 — 6 млн т). С начала сезона по май Россия экспортировала около 66,3 млн т зерна — на 10 млн т больше, чем годом ранее. В том числе поставки пшеницы составили 50,5 млн т, ячменя — 8,3 млн т, кукурузы — 6,6 млн т, говорится в презентации.



По прогнозу центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, экспорт пшеницы в этом сезоне превысит 53 млн т (с учетом стран ЕАЭС), ячменя — 8,6-8,7 млн т, кукурузы — около 7 млн т. Такие данные в ходе Всероссийского зернового форума привел заместитель директора «Агроэкспорта» Евгений Зайцев. Он обратил внимание, что в этом сезоне российская пшеница закрепилась на рынке Алжира и частично вытеснила с него поставщиков из Европы. Также, по его словам, активно росли отгрузки по другим направлениям — в Египет, Ливию, Тунис, Марокко, значительно увеличились поставки в страны Азии — Бангладеш, Вьетнам, Индонезию.



Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько ранее говорил «Агроинвестору», что по итогам этого сезона экспорт пшеницы может составить 53 млн т, всего зерна — 72 млн т. К концу мая с начала сельхозгода поставки пшеницы без учета муки достигли 48,5 млн т, ячменя — 7,7 млн т, всего зерна — 67 млн т, приводил данные он.



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