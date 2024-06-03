Аграрии продолжают оценивать ущерб из-за погодных катаклизмов

О возможной урожайности поздних агрокультур говорить пока рано Freepik.com

В этом году из-за поздних возвратных заморозков в ряде регионов существенно пострадали посевы. Минсельхоз оценивал, что аграриям предстоит пересеять около 900 тыс. га и планирует ввести режим ЧС федерального значения, пока он действует в отдельных регионах, в том числе в Воронежской области. По данным регионального агроведомства, там погибли посевы на площади 371 тыс. га.



«В Воронежской области мы констатировали полную гибель и пересеяли 18% сахарной свеклы, 13% подсолнечника, 20-25% гороха, 2132 га (а это 15%) озимой пшеницы, — рассказал «Агроинвестору» президент ГК «Агротех-Гарант» Сергей Оробинский. — При этом еще 3764 га, а это 26% озимой пшеницы, были уничтожены заморозком или повреждены в очень сильной степени, но на них начал отрастать подгон. Поэтому мы приняли решение эти площади не пересеивать, а попробовать за счет дополнительного питания получить урожай пшеницы с подгона».



Предприятия группы компаний также находятся в Белгородской области, и этот регион, по словам Оробинского, меньше пострадал от заморозков, хотя режим ЧС там тоже действует. Ожидать высокого или даже среднемноголетнего урожая зерновых смысла нет, считает руководитель. «Но беда не приходит одна, к сожалению, за все три весенних месяца в регионе не было дождей, выпало всего от 10 мм до 18 мм осадков, и для ранних зерновых это уже катастрофа», — сетует он.



О возможной урожайности поздних агрокультур — кукурузы, проса, подсолнечника и сахарной свеклы — говорить пока рано. «Мы получили всходы этих культур и для своего развития они пока используют влагу, накопленную в почве в зимний период, которая осталась в глубоких ее слоях. Но, к сожалению, долго так продолжаться не может. И если не пройдут обильные дожди, то ситуация тоже может стать критической», — опасается Оробинский. Что касается сои, то, по его словам, потерь нет, так как компания сдерживала ее сев и приступила к нему после заморозков.



С учетом частичной гибели посевов, их пересева и как следствие — дополнительных затрат на семена, удобрения и технологические операции, а также с учетом значительного повреждения оставшихся растений, следует ожидать снижения урожайности и значительного роста себестоимости полученной в этом году продукции, обращает внимание Оробинский.



В то же время зерновой рынок быстро отреагировал на погодные катаклизмы, и цена зерна за последние недели выросла на 2-3 тыс. руб./т. «Если рентабельность продаж зерна урожая 2023 года до мая у нас в среднем была на уровне 8-10%, то остатки прошлогоднего урожая сейчас мы продаем с рентабельностью 30-35%, — сравнивает он. — Это хороший показатель, правда, далеко не у всех аграриев это зерно осталось».



С климатическими проблемами в период весеннего сева столкнулись и аграрии Сибири. Так, власти Новосибирской области планируют ввести в регионе режим ЧС из-за отставания по срокам посевной: обильные осадки привели к сильному переувлажнению почвы, из-за чего в два раза упали темпы суточного сева.



«Обещания испепеляющей засухи на май-июнь пока сбываются ровным счетом наоборот, — говорил «Агроинвестору» руководитель компании «Сибирский хлеб» из Новосибирской области Павел Миклухин 31 мая. — В последний день весны небольшая пауза с заморозками на почве до -5 градусов и в ближайшие три дня в прогнозах опять ливни». Предприятия, которые были готовы к посевной, посеяли большую часть до 20-х чисел мая в холодную, но не переувлажненную, землю, добавляет он.



Насколько серьезно погода сказалась на посевах, будет понятно через неделю-две, после окончания посевной. Но то, что вводится ЧС, говорит о серьезных потерях на старте сезона, подчеркивает глава предприятия. Принятие решения о пересеве будет зависеть от оперативности компенсационных мер и качества посевного материала: себе в убыток пересеивать в компании не хотят, так что окончательного решения пока нет.



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