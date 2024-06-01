Заморозки повредили около 10% посевов сахарной свеклы

В Краснодарском крае засуха сказалась на посевах сахарной свеклы гораздо сильнее, чем заморозки flickr.com

По данным Минсельхоза, сахарную свеклу в этом году планировались посеять на 1,07 млн га против 1,06 млн га в 2023-м. Фактические площади к 28 мая составили 1,12 млн га, однако с учетом гибели некоторых посевов и пересевов из-за заморозков и суховеев, вероятно, в итоге они могут быть чуть ниже, чем планировалось, рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.



По его словам, заморозки однозначно негативно повлияли на посевы, но оценить масштаб потерь из-за непогоды пока не представляется возможным. «Пострадали посевы во всех регионах от Брянска до Уфы, то есть Центральное Черноземье и Волга-Урал. В среднем потери составили около 10% от всех площадей сахарной свеклы. Где-то их пересеивали снова сахарной свеклой, где-то не пересеивали», — знает Иванов. Причем в некоторых хозяйствах пришлось пересеивать больше половины площадей, добавляет он. Для аграриев пересев всегда означает рост затрат: нужно второй раз купить семена, понести прочие расходы, обращает внимание эксперт. По его оценкам, при пересеве сахарной свеклы затраты на гектар увеличиваются на 10-15%.



Президент «Агротех-Гаранта» Сергей Оробинский сообщил «Агроинвестору», что на предприятиях компании в Воронежской области констатировали полную гибель сахарной свеклы и пересеяли 18%.



Заморозки в регионе в первой декаде мая привели к гибели значительной площади посевов сахарной свеклы, подтвердили в ГК «Продимекс», крупнейшем в стране производителе сахара. Критическое снижение густоты было зафиксировано на 19 тыс. га посевов, эта площадь была оперативно пересеяна. «Все необходимые ресурсы, в том числе семена сахарной свеклы, были в наличии на складах предприятий группы компаний. Кроме того, на больших площадях было отмечено существенное снижение густоты, но было принято решение их не пересеивать, так как благодаря раннему сроку сева у них сохраняется хороший потенциал урожайности», — поделился гендиректор ГК «Продимекс» Виктор Алексахин.



Хозяйства «Продимекса» на Юге, в Курской, Белгородской и Пензенской областях тоже фиксировали заморозки, но здесь в отличие от Воронежской области они были не столь серьезными. «В целом в этих регионах по результатам всех негативных воздействий, в том числе выдувания и вредителей, мы пересеяли свыше 1,2 тыс. га свеклы, — уточнил Алексахин. — Наши специалисты активно используют агрономические приемы, подбирают для каждой ситуации препараты, позволяющие растениям более мягко преодолеть последствия холодового стресса, а также минимизировать влияние вредителей».



Весна этого года в целом изобилует погодными сюрпризами, продолжает топ-менеджер. «Нужно сказать и о засухе в Южном федеральном округе, повлиявшей на качество и количество всходов. Наши специалисты наблюдают очень неравномерное развитие сахарной свеклы в этом сезоне. На полях уже есть растения с семью парами листьев, а рядом — сформировавшие первую пару настоящих листьев и пришедшие в рост только после недавних осадков», — говорит Алексахин. Эти же осадки, в свою очередь, спровоцировали новые волны всходов сорной растительности, и с ней приходится активно бороться. Есть и такие поля, где посевы после заморозков остались живы, но все равно немного пострадали, а значит, количество растений на гектар будет меньше, чем планировалось при севе.



В целом в этом году у агрохолдинга площади под сахарной свеклой равны прошлогодним. Перспективы урожая оценивать пока рано, все будет зависеть от погодных условий, которые сложатся в летний период, отмечает Алексахин. «На текущий момент ожидаем урожайность на уровне средних значений», — добавляет он. Однако на тех площадях, которые пересеивались, скорее всего, стоит ожидать поздней уборки и снижения урожайности.



В агрофирме «Прогресс» из Краснодарского края в этом году площади под сахарной свеклой составили 1,5 тыс. га — немного больше, чем годом ранее. «Но у нас не было осадков в марте, апреле и начале мая. Не видел такой засушливой весны за 35 лет своей работы. Всходы свеклы появились позже обычного на два месяца, поэтому на высокий урожай мы не рассчитываем», — делится гендиректор «Прогресса» Александр Неженец. Правда, вспоминает он, в прошлом году летом тоже не было осадков, поэтому и большого урожая не было. Для предприятия свекла важна для получения как сахара, так и жома и мелассы для животных, поэтому она обязательно есть в севообороте компании. Урожай в «Прогрессе» рассчитывают получить на уровне прошлого года, однако, говорит Неженец, если лето будет не таким засушливым, как прошлогоднее, то сбор агрокультуры может быть несколько выше, чем в 2023-м.



В Краснодарском крае засуха сказалась на посевах гораздо сильнее, чем заморозки, соглашается гендиректор «Агрокомплекса Лабинский» (управляет активами концерна «Покровский») Алексей Скоробогатов. «Отсутствие осадков весной повлияло на снижение и равномерность всходов свеклы, — комментирует он. — В мае осадки в регионе были неравномерными, в метровом слое почвы у многих хозяйств отсутствовала продуктивная влага и корнеплоды не получали достаточного питания. В результате мы видим разную вегетацию растений, в среднем у них сейчас четыре-шесть пар листьев и это отставание в развитии по сравнению с прошлым годом». В компании проводят все необходимые агротехнические и защитные мероприятия, чтобы минимизировать потери.



В целом растениеводческие предприятия, которые находятся под управлением «Агрокомплекса Лабинского», в этом году увеличили площадь под сахарной свеклой с 20,8 тыс. га до 25,1 тыс. га, чтобы обеспечить собственным сырьем три сахарных завода мощностью переработки 1,7 млн т в год. Правда, о перспективах по урожаю говорить пока рано, соглашается руководитель. «Более точные прогнозы мы сможем сделать в июне, но уже сейчас можно сказать, что урожайность свеклы будет на 15-25% ниже плановой. Впрочем, в засушливые годы выход сахара обычно выше, это частично нивелирует снижение урожайности», — рассуждает он.



На Юге сахарную свеклу в этом году рано посеяли, заморозки ее не коснулись, есть прибавка площадей, но в макрорегионе с весны мало осадков, подтверждает Иванов. «Если летом дождей не будет, то урожайность агрокультуры окажется ниже средней для макрорегиона», — считает он. В целом урожайность сахарной свеклы будет зависеть от летней погоды: если периодически будут идти дожди без экстремальной жары, то мы получим хороший урожай. Однако производство сахара, по его прогнозу, скорее всего, будет меньше, чем в сезоне-2023/24, когда оно составило почти 6,9 млн т. «Это второй в истории показатель после сезона-2019/20 — тогда было выпущено 7,9 млн т сахара», — напоминает эксперт.



Впрочем, даже если сахара в России в новом сезоне, теоретически, произведут заметно ниже необходимых 5,2 млн т (потребление 5,8 млн т, импорт не менее 0,25 млн т, избыточные запасы на начало сезона более 0,35 млн т), что маловероятно, дефицит сахара может появиться на рынке не раньше лета 2025-го, считает Иванов. «В такой ситуации, по опыту прошлых лет, в рамках ЕАЭС сильно заранее принимается решение о беспошлинном импорте сахара-сырца в необходимых объемах», — говорит он.



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