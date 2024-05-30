Евросоюз утвердил запретительные пошлины на российскую сельхозпродукцию

Повышение пошлин предотвратит дестабилизацию рынка Евросоюза, считает Совет ЕС Pixabay

Совет ЕС принял постановление о повышении ввозных пошлин на зерно, масличные и продукты их переработки из России и Белоруссии до запретительных уровней. Также же эта мера коснется гороха и мелассированного свекловичного жома. В зависимости от продукции пошлины увеличатся до 95 евро за тонну или до 50% от стоимости. Решение вступит в силу с 1 июля. «Постановление повышает пошлины на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Беларуси до такой степени, что на практике импорт этих продуктов прекратится», — говорится в сообщении на сайте Совета ЕС. Также уточняется, что повышение пошлин не коснется транзита грузов через порты Евросоюза в третьи страны.



Импорт зерновых продуктов в ЕС из России значительно увеличился после 24 февраля 2022 года, отмечается в сообщении. «Хотя Российская Федерация остается относительно небольшим поставщиком этой продукции на рынок ЕС, она является ведущим мировым производителем и экспортером этой продукции, — признает Совет ЕС. — Учитывая текущие объемы экспорта России на мировой рынок, страна может переориентировать значительные объемы поставок продукции в ЕС из своих крупных запасов, тем самым нарушив работу рынка ЕС». Повышение пошлин предотвратит дестабилизацию рынка Евросоюза, считает Совет ЕС.



Еврокомиссия задумалась о повышении импортных пошлин на поставки сельхозпродукции из России еще зимой. В марте были озвучены возможные параметры повышения ставок. «Мы предлагаем повысить пошлины на российский импорт, чтобы устранить растущий риск для наших рынков и наших фермеров, — отмечала тогда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — И мы придерживаемся своих обязательств по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, особенно для развивающихся стран».



Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис, отвечающий за торговлю, ранее говорил, что повышение пошлин является необходимым и своевременным шагом. Ввоз зерна и зерновых продуктов из России и Беларуси на рынок ЕС до сих пор облагался низкими тарифами или вообще не облагался пошлинами, а в 2023 году объем поставок из этих стран значительно увеличился, подчеркивал он. Резкое повышение тарифов сделает импорт этой продукции невыгодным. Экспорт российского зерна в страны Евросоюза вырос с 960 тыс. т в 2022 году до 1,5 млн т в 2023-м, подсчитывала Еврокомиссия.



На долю ЕС приходится только 3% поставок товаров, пошлины на которые будут повышены, от общего объема их экспорта из России, ранее оценивал старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН) Владимир Оленченко. Поэтому ограничения не будут критичны, комментировал он «Агроинвестору», отмечая, что в целом ограничения на поставки российской сельхозпродукции в ЕС носит политический характер. Их введение отрицательно скажется на европейских странах — импортерах российской продукции, считает он.





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