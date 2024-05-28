Экспорт пшеницы в этом сезоне достигнет рекорда

С начала текущего сезона объем экспорта зерна из России превысил 60 млн тонн www.gt-ksk.com

С начала текущего сезона объем экспорта зерна из России превысил 60 млн т, что на более чем 10 млн т выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин рассказал в интервью «Интерфаксу». В том числе поставки пшеницы увеличились на 5 млн т, также выросли отгрузки ячменя и кукурузы. По его словам, «никаких сомнений в рекордных показателях экспорта больше нет». «Мы не только разнообразили рынки сбыта, но и расширили ассортимент поставляемой сельскохозяйственной продукции, показав мировому рынку, что Россия является не только ведущим экспортером пшеницы, но и надежным поставщиком других зерновых культур», — сказал Зернин.



Он отметил, что российские экспортеры зерна активно осваивают новые рынки сбыта. «Доля стран Ближнего Востока и Северной Африки в наших поставках снизилась с 80% до 65%, а доля новых рынков стран Азии, Африки к югу от Сахары и Латинской Америки заметно возросла. Мы заново открыли для себя рынок Индонезии, Марокко, Эритреи, серьезно нарастили объемы поставок фуражных культур в Китай», — рассказал Зернин.



Он также отметил, что уход глобальных зерновых трейдеров с российского рынка год назад открыл новые возможности для отечественных компаний и продукции, стимулируя активность российских экспортеров на мировой арене. «Мы последние два года активно занимаемся так называемой зерновой дипломатией и развиваем прямые отношения с покупателями. Большинство международных тендеров, за исключением египетского GASC, проводятся с произвольным выбором страны происхождения», — отметил Зернин. Если раньше транснациональный игрок, выигрывая тендер, мог поменять страну происхождения пшеницы, то сейчас российский экспортер, выигрывая аналогичный тендер, гарантированно поставляет пшеницу российского происхождения, пояснил глава союза, резюмировав, что результатом этого и стало обновление рекордов по экспорту зерна.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что по итогам сезона экспорт пшеницы может составить 53 млн т, всего зерна — 72 млн т. На текущий момент поставки пшеницы без учета муки достигли 48,5 млн т, ячменя — 7,7 млн т, всего зерна — 67 млн т. Директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина рассказала, что, по предварительной оценке, с июля по май включительно из России отгружено 62,8 млн т основных видов зерновых против 58,2 млн т в аналогичном периоде прошлого года.



Экспортный потенциал в июне она оценивает в 4,5 млн т основных видов зерновых против 5 млн т в мае. С 1 июля прошлого года по май 2024-го отгружено 51,1 млн т пшеницы, что на 2,2% больше, чем в прошлом сезоне. Экспорт ячменя вырос на 48%, до 6,6 млн т, кукурузы — на 4,7%, до 5 млн т. Основной страной-покупателем стал Египет, куда поставки по сравнению с прошлым сезоном снизились на 16,3%. Всего в этом сезоне в страну отгружено 9,24 млн т пшеницы. Поставки в Турцию снизились на 32%, до 6,4 млн т. В Бангладеш — выросли в 2,6 раза, до 4,2 млн т. В Алжир — сократились на 16,5%, до 2,66 млн т. Также в пятерку крупнейших покупателей вошел Пакистан, отгрузки туда составили 2,62 млн т.



Между тем, на прошлой неделе стало известно, что Минсельхоз планирует увеличить базовую цену пшеницы, по которой рассчитывается экспортная пошлина, с 17 тыс. руб. до 18 тыс. руб. за тонну. Об этом сообщал Союз экспортеров зерна, ссылаясь на директора департамента регулирования рынков сельскохозяйственного производства министерства Александра Малова.



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