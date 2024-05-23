Мосбиржа, Группа ОЗК и «Деметра-Холдинг» подписали соглашение о сотрудничестве

Трехстороннее сотрудничество будет способствовать развитию биржевого рынка сельхозпродукции М. Стулов

Московская биржа, Группа ОЗК («Объединенная зерновая компания») и «Деметра-Холдинг» на площадке выставки «Россия» подписали соглашение о сотрудничестве по развитию организованных торгов, ценовых индикаторов и производных финансовых инструментов рынка зерна, говорится в их совместном пресс-релизе. Ключевыми направлениями совместной работы станут повышение интереса участников агрорынка к биржевым торгам товарами и производными инструментами, повышение интереса к использованию биржевых ценовых индикаторов при заключении договоров на внебиржевом рынке, а также популяризация биржевых торгов товарами и привлечение к ним новых участников.



Сейчас на Национальной товарной бирже (входит в Группу «Московская биржа») проходят товарные аукционы Группы ОЗК и «Деметра-Трейдинг», сформирован биржевой индикатор цены с поставкой на условиях СРТ в порт Новороссийск — он выступает базовым активом расчетного фьючерса на пшеницу, который обращается на срочном рынке Московской биржи.



«Московская биржа обладает сильными компетенциями в области построения биржевой инфраструктуры и создания новых финансовых инструментов. Эти знания и опыт мы используем для развития российского биржевого товарного рынка в тесном взаимодействии с его с участниками, — отметил председатель правления Московской биржи Юрий Денисов. — Группа ОЗК и “Деметра-Холдинг” выступают крупнейшими заказчиками биржевых товарных аукционов, на основе которых рассчитывается биржевой индекс стоимости пшеницы». По словам Денисова, трехстороннее сотрудничество позволит повысить эффективность взаимодействия для развития прозрачного, конкурентного и доступного широкому кругу клиентов биржевого рынка сельхозпродукции.



Формирование и развитие российского биржевого рынка зерна — один из приоритетов деятельности Группы ОЗК, подчеркнул гендиректор компании Дмитрий Сергеев. «В 2021 году мы инициировали запуск на Национальной товарной бирже аукционов по закупке и поставке пшеницы, что заложило основу для появления других важных и востребованных биржевых инструментов, — напомнил он. — Для стабильного развития биржевой торговли в будущем следует привлекать на биржу больше участников, увеличивать ликвидность и репрезентативность цен».



«Текущая инфраструктура мирового зернового рынка устарела в виду существенного изменения конъюнктуры, — оценил гендиректор «Деметра-Холдинг» Алексей Грибанов. — Сейчас ключевые участники рынка зерна — страны БРИКС. Россия стала важнейшим игроком, на долю которого приходится пятая часть всех объемов экспорта пшеницы. Наша глобальная задача — сформировать собственную торгово-клиринговую инфраструктуру, и подписанное с коллегами соглашение станет важным шагом большого совместного пути».



В декабре 2023 года Союз экспортеров зерна предложил создать зерновую биржу БРИКС. В своем обращении в Минсельхоз союз пояснял, что существующая инфраструктура мирового рынка зерна сформировалась после Второй мировой войны при доминировании поставок пшеницы и кукурузы из США. Рыночные стандарты, используемые в том числе странами БРИКС, базируются на котировках зерновых культур на Чикагской бирже (CME), при этом государства БРИКС, играющие ключевую роль на мировом рынке зерна, не имеют возможности полноценно влиять на цены базовых сельхозпродуктов, таких как пшеница, ячмень и кукуруза, которые критически важны для продовольственной безопасности и экономики этих стран. Мировые цены на эти культуры формируются за пределами БРИКС и подвергаются манипуляциям, подчеркивал союз. Ответом может быть создание единой торгово-клиринговой инфраструктуры для стран БРИКС, где бы проходили биржевые торги зерном между компаниями членов объединения. В апреле Россия представила инициативу по созданию зерновой торговой площадки объединения партнерам по БРИКС, сообщала пресс-служба Росконгресса. Иностранные партнеры тогда поддержали инициативы и запланированные мероприятия российского председательства и отметили важность укрепления многостороннего сотрудничества в аграрной сфере.



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