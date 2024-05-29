Налоги для производителей минудобрений планируется повысить

После корректировки рентных налогов в отрасли сохранится достаточный уровень операционной рентабельности, считает Минфин «Фосагро»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела и одобрила внесенный Минфином пакет законопроектов, включающий поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Пакет законопроектов будет рассмотрен на заседании кабмина 30 мая. Далее работа над законопроектом по совершенствованию налоговой системы продолжится на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями, говорится в сообщении Телеграм-канала правительства.



Пакет налоговых изменений, внесенный Минфином, в частности предполагает увеличение рентной нагрузки для ряда сырьевых отраслей, где министерство выявило повышенный уровень рентабельности, это касается производства минеральных удобрений и добычи железной руды. Для них ведомство предлагает поднять налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). «С учетом отмены курсовых экспортных пошлин с 1 января следующего года и высокого уровня рентабельности в этих отраслях правительство считает обоснованным скорректировать для них формулу расчета рентных налогов, повысив уровень рентной нагрузки до минимально сопоставимых с другими рентными отраслями», — отмечает Минфин. Российская ассоциация производителей удобрений пока не комментирует предложение министерства.



Для отрасли добычи железной руды предполагается увеличение НДПИ в 1,15 раза, для производства калийных удобрений — в 2,3 раза, фосфорных удобрений — в два раза. Для производителей азотных удобрений предлагается ввести акциз на приобретение газа для выпуска аммиака в размере 1,2 тыс. руб./1 тыс. куб. м. Согласно пояснительной записке к законопроекту, на которую ссылается «Интерфакс», уровень изъятия рентных доходов при добыче железной руды увеличится с 4,8% до 5,5%. Рентный коэффициент в отношении апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд вырастет с 7 до 14, для калийных солей он составит 8,1.



«Данные меры направлены на более справедливое распределение доходов от ренты между бизнесом и государством и не скажутся негативно на инвестиционной привлекательности данных отраслей», — считает Минфин. По его расчетам, после корректировки рентных налогов в этих отраслях сохранится достаточный уровень операционной рентабельности (от 25%).



С 2021 года НДПИ для производителей минудобрений и металлургов был повышен в 3,5 раза, соответствующий закон в октябре 2020-го подписал президент Владимир Путин. Документ ввел рентный коэффициент 3,5 к ставке НДПИ при добыче калийных и природных солей, чистого хлористого натрия, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, бокситов, нефелинов, горнорудного неметаллического сырья, кондиционных руд цветных металлов, а также железной руды. Исключение было сделано для новых инвестпроектов, реализуемых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Тогда Минфин оценивал, что эта мера принесет бюджету 56 млрд руб. в год.

