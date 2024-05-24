В первом квартале экспорт растительных масел в Китай достиг рекорда

Для отечественных экспортеров КНР считается одним из стратегических направлений М. Стулов

В первом квартале 2024 года экспорт пищевых растительных масел (подсолнечного, рапсового, соевого) из России в Китай достиг рекордных 578,3 тыс. т, что на 18,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, говорится в сообщении федерального центра «Агроэкспорт». Аналитики подчеркнули, что это позволило России укрепить свое лидерство среди крупнейших поставщиков в данном сегменте. По информации центра, на Россию пришлось 58,4% всего китайского импорта пищевых растительных масел.



Аналитик OleoScope Кирилл Лозовой сказал «Агроинвестору», что за январь-апрель 2024 года Россия нарастила экспорт растительного масла во всех направлениях на 9%, почти до 2,5 млн т. Китай, в свою очередь, закупил у России свыше четверти от указанного объема — примерно 660 тыс. т. Для отечественных экспортеров КНР считается одним из стратегических направлений, поскольку страна входит в число ведущих покупателей подсолнечного масла (второе место в текущем году), соевого масла (третье место), а также рапсового масла (первое место), перечислил эксперт.



Кроме того, Китай закупает у России шрот: в частности, подсолнечный и рапсовый. Отгрузки последнего в Поднебесную за первые четыре месяца выросли почти в шесть раз — до 39 тыс. т. Лозовой считает, что КНР станет еще более важным направлением для поставок шротов и жмыхов из России, когда страны ЕС официально утвердят пошлины на российскую сельхозпродукцию. «Что касается альтернативных направлений экспорта, то российские масла в этом году закупали и другие торговые партнеры: к примеру, поставки подсолнечного масла в Индию увеличились в 3,3 раза, в Турцию и Египет — на 27% и 31% соответственно. Спрос на соевое масло активизировался со стороны Алжира и Индии — на 69% и в 3,7 раза соответственно», — привел данные аналитик.



По словам Лозового, перспективы увеличения вывоза всех российских масел выглядят весьма оптимистично. «Однако многое будет зависеть от экспортных котировок пальмового масла, которые в моменте находятся под давлением спада малайзийского экспорта и ожиданий относительно наращивания производства, что может привести к увеличению предложения этой продукции на рынке по более привлекательной стоимости», — заключил он.



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев в разговоре с «Агроинвестором» отметил, что в этом году закупки российских масел значительно нарастила Индия, увеличив их более чем в три раза, а также Турция и Алжир — на 53% и 46% соответственно. Общий объем отгрузок растительных масел на мировой рынок в первом квартале 2024 года вырос на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По прогнозам союза, по итогам полугодия объем экспорта растительных масел превысит 3,8 млн т. Главным фактором является конкурентная цена, особенно на подсолнечное масло, отметил Мальцев.



Согласно прогнозу Масложирового союза, к концу текущего года мощности отечественных маслозаводов могут вырасти более чем на 6% — до 33 млн т. С учетом реализующихся и заявленных проектов по наращиванию мощностей через два года прирост может составить еще 4 млн т. Потребление растительных масел в России в пищевых целях составляет 20,3 кг на человека в год. Самым популярным остается подсолнечное масло, на юге также распространено кукурузное, на востоке страны — соевое, на северо-западе — льняное.



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