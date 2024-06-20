Оценки сбора пшеницы в Краснодарском и Ставропольском краях были увеличены В. Бычков

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз урожая пшеницы на 0,5 млн т, до 82 млн т, сообщил «Интерфакс». В течение мая ИКАР четыре раза понижал прогнозы валового сбора. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько пояснил агентству, что корректировка сделана после «региональной реструктуризации» прогноза и по итогам экспедиции, проведенной на юге страны: были увеличены оценки сбора пшеницы в Краснодарском и Ставропольском краях. «В результате общий прогноз оказался на 0,5 млн т выше прежнего, даже несмотря на снижение оценок по урожаю пшеницы в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Центре», — отметил эксперт.



При этом прогноз ИКАР по сбору зерна в целом пока остается прежним — 129,5 млн т. Однако Рылько не исключил, что придется уменьшать оценки по урожаю кукурузы, также пока нет полной ясности с ячменем. На днях эксперт обращал внимание, что в этом году посевы ячменя могут оказаться минимальными за всю историю наблюдений. Если в прошлом году, по данным Росстата, агрокультура занимала почти 7,3 млн га, то в этом ожидается не более 7,2 млн га, считает Рылько. Урожай, по его прогнозу, может составить 17 млн т против 21,3 млн т в прошлом году. «Но, наверное, эту цифру придется корректировать вниз», — говорил эксперт «Интерфаксу».



Аналитический центр «СовЭкон» ранее сообщил, что урожай зерновых в России в этом году может сократиться до 127,4 млн т по сравнению с 144,9 млн т в 2023-м и стать самым низким с сезона-2021/22. В том числе валовой сбор пшеницы аналитики оценивают на уровне 80,7 млн т, ячменя — 18,6 млн т, кукурузы — 14,6 млн т. Снижение будет связано как с падением урожайности из-за неблагоприятных погодных условий, так и с уменьшением посевных площадей.



Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 132 млн т, включая 85 млн т пшеницы, но допускает его уменьшение из-за засухи. Аналитический центр «Русагротранса» в конце мая пересмотрел свой прогноз урожая зерна, сократив его со 140,1 млн т до 130,9 млн т в оптимистичном сценарии. Потенциал сбора пшеницы понижен с 89,9 млн т до 84,2 млн т, причем нижняя граница прогноза урожая пшеницы — 77,5 млн т или менее. Аналитическая компания «ПроЗерно» в первой декаде июня уменьшила прогноз валового сбора зерна до 126,7 млн т, в том числе пшеницы — до 80,9 млн т, тогда как в апреле потенциальный урожай оценивался в 139 млн т и 88 млн т соответственно.



Минсельхоз США в июньском обзоре понизил прогноз сбора пшеницы в России на 5 млн т, до 83 млн т без учета Крыма и новых регионов. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на прошлой неделе в ходе пресс-конференции сообщил, что прогнозы урожая зерна на фоне погодных катаклизмов снизились со 145 млн т максимум до 125-130 млн т, в том числе пшеницы — с 93-95 млн т до 80-82 млн т. Еженедельный консенсус-прогноз Союза экспортеров зерна на 14 июня — 125,1 млн т зерна, включая 79,3 млн т пшеницы.



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