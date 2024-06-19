«Русагротранс» перевез рекордный объем зерна в экспортном направлении

По итогам первых пяти месяцев 2024 года «Русагротранс» перевез по железной дороге 6,8 млн тонн аграрных грузов «Деметра-Холдинг»

По итогам первых пяти месяцев 2024 года «Русагротранс» (входит в «Деметра-Холдинг») перевез по железной дороге 6,8 млн т аграрных грузов. В том числе перевозки в направлении экспортных портовых и сухопутных терминалов обновили исторический максимум и достигли 4,8 млн т. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (4,6 млн т), сообщила пресс-служба «Деметра-Холдинга».



Основной объем — 3,7 млн т — пришелся на поставки в сторону Азово-Черноморского бассейна. Рекордный объем грузов — почти 0,52 млн т — перевезен в направлении портов Балтийского моря, в том числе «Порта Высоцкий». Отгрузки в Казахстан и страны Средней Азии год к году выросли почти на 40% и составили 0,4 млн т. При этом «Русагротранс» продолжает активно использовать технологию маршрутизации перевозок, отмечается в сообщении. С января по май компания осуществила в составе маршрутов 32 тыс. груженых вагоноотправок общим объемом 2,3 млн т.



Маршрутизация перевозок позволяет повысить оборачиваемость вагонов и обеспечить прогнозируемые сроки доставки в условиях недостаточной пропускной способности железнодорожной сети. Первый маршрутный поезд с 3,4 тыс. т пшеницы «Деметра-Холдинг» отправил в сентябре 2021 года, оператором маршрута выступал «Русагротранс».

Также по итогам первых пяти месяцев этого года «Русагротранс» увеличил внутренние перевозки зерна на 21% относительно января-мая 2023-го, они достигли 0,94 млн т. Более половины из них традиционно шли в адрес потребителей Центра и Северо-Запада. Также в этом году выросли поставки зерна в направлении предприятий Сибири и Дальнего Востока.



В конце мая «Агроинвестор» писал, что структура «Деметра-Холдинга» «Деметра Трейдинг» стала владельцем 75% в компании «СибПромАгро» (Омская область), которая специализируется на оптовой торговле зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. В пресс-службе холдинга поясняли, что сделка была совершена в стратегических целях: компания планирует расширить свое присутствие на рынке Сибири, который отличается высоким экспортным потенциалом в направлениях Китая и Казахстана, через совместное предприятие с «СибПромАгро».



Накануне сообщалось, что Зерновой терминальный комплекс «Тамань» (50% принадлежит «Деметра-Холдинг») в мае перевалил на экспорт 635 тыс. т зерна - вдвое больше, чем годом ранее. В целом за первые пять месяцев 2024 года терминал отправил на внешние рынки более 2,5 млн т зерна, тогда как за аналогичный период прошлого года было перевалено 1,9 млн т.



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