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«Русагротранс» перевез рекордный объем зерна в экспортном направлении

Основной объем пришелся на поставки в сторону Азово-Черноморского бассейна

| Агроинвестор |

По итогам первых пяти месяцев 2024 года «Русагротранс» перевез по железной дороге 6,8 млн тонн аграрных грузов
По итогам первых пяти месяцев 2024 года «Русагротранс» перевез по железной дороге 6,8 млн тонн аграрных грузов

По итогам первых пяти месяцев 2024 года «» (входит в ) перевез по железной дороге 6,8 млн т аграрных грузов. В том числе перевозки в направлении экспортных портовых и сухопутных терминалов обновили исторический максимум и достигли 4,8 млн т. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (4,6 млн т), сообщила пресс-служба «Деметра-Холдинга».

Основной объем — 3,7 млн т — пришелся на поставки в сторону Азово-Черноморского бассейна. Рекордный объем грузов — почти 0,52 млн т — перевезен в направлении портов Балтийского моря, в том числе «Порта Высоцкий». Отгрузки в Казахстан и страны Средней Азии год к году выросли почти на 40% и составили 0,4 млн т. При этом «» продолжает активно использовать технологию маршрутизации перевозок, отмечается в сообщении. С января по май компания осуществила в составе маршрутов 32 тыс. груженых вагоноотправок общим объемом 2,3 млн т.

Маршрутизация перевозок позволяет повысить оборачиваемость вагонов и обеспечить прогнозируемые сроки доставки в условиях недостаточной пропускной способности железнодорожной сети. Первый маршрутный поезд с 3,4 тыс. т пшеницы «Деметра-Холдинг» отправил в сентябре 2021 года, оператором маршрута выступал «Русагротранс».


Также по итогам первых пяти месяцев этого года «» увеличил внутренние перевозки зерна на 21% относительно января-мая 2023-го, они достигли 0,94 млн т. Более половины из них традиционно шли в адрес потребителей Центра и Северо-Запада. Также в этом году выросли поставки зерна в направлении предприятий Сибири и Дальнего Востока.

В конце мая «» писал, что структура «Деметра-Холдинга» «Деметра Трейдинг» стала владельцем 75% в компании «СибПромАгро» (Омская область), которая специализируется на оптовой торговле зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. В пресс-службе холдинга поясняли, что сделка была совершена в стратегических целях: компания планирует расширить свое присутствие на рынке Сибири, который отличается высоким экспортным потенциалом в направлениях Китая и Казахстана, через совместное предприятие с «СибПромАгро».

Накануне сообщалось, что Зерновой терминальный комплекс «Тамань» (50% принадлежит ) в мае перевалил на экспорт 635 тыс. т зерна - вдвое больше, чем годом ранее. В целом за первые пять месяцев 2024 года терминал отправил на внешние рынки более 2,5 млн т зерна, тогда как за аналогичный период прошлого года было перевалено 1,9 млн т.

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