Автоперевозки зерна на Кубани с помощью Smartseeds превысили 2,5 млн тонн

У малых предприятий зачастую нет своего большегрузного транспорта для доставки продукции в порты «Деметра-Холдинг»

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и цифровая логистическая платформа Smartseeds (входит в «Деметра-Холдинг») подвели итоги первого года совместной работы. За это время объем автоперевозок зерна на Кубани с помощью Smartseeds вырос более чем в два раза и превысил 2,5 млн т. Число грузоперевозчиков, работающих с платформой, увеличилось на 90%, общее количество исполнителей превысило 16 тыс., сообщила пресс-служба «Деметра-Холдинга». Рост стал возможен благодаря взаимному сотрудничеству и учету интересов фермеров на этапах подготовки к уборочной кампании, а также в период активных перевозок в порты для экспорта, пояснила компания.



Цифровые решения стали неотъемлемой частью АПК Краснодарского края, в регионе разработана стратегия цифровой трансформации, которая позволяет оптимизировать сельхозпроцессы, повышать экономический эффект и рентабельность бизнеса, отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека, слова которого приводятся в сообщении. По словам чиновника, Smartseeds помогает сельхозпроизводителям безопасно и эффективно выстраивать логистические процессы, снижать затраты на них и обеспечивает прозрачный доступ на рынок перевозок сельхозпродукции. «Для нашего региона, как одного из ключевых сельхозпроизводителей и агроэкспортеров страны, — это очень актуально», — подчеркнул Дерека.



Кубань является одним из самых продвинутых регионов по цифровизации экономики, в том числе АПК, подтвердил директор Smartseeds Антон Кондратов. Краснодарский край традиционно находится в лидерах по урожаю зерна в России, здесь находится большое количество фермерских хозяйств и сельхозпредприятий, расположены крупнейшие глубоководные порты страны, через которые идут основные поставки российского зерна на экспорт. Сейчас заказчиками Smartseeds в крае являются сельхозпроизводители, экспортеры, зернотрейдеры и перерабатывающие предприятия. Каждый участник проходит проверку на соответствие требованиям Хартии АПК. Краснодарский край является одним из ключевых регионов, в котором работает Smartseeds. Всего же перевозки через платформу осуществляются в 25 регионах.



Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и цифровая логистическая платформа Smartseeds заключили соглашение о сотрудничестве для решения задач цифровой трансформации в области сельского хозяйства в регионе в феврале прошлого года, писал «Агроинвестор». «Прослоек между производителями и потребителями продукции должно быть как можно меньше, — говорил тогда Дерека, отмечая, что у малых предприятий, КФХ зачастую нет своего большегрузного транспорта для доставки продукции в порты. — Сотрудничество со Smartseeds позволит им не отвлекаться на решение этих вопросов, даст возможность снизить себестоимость продукции и повысить рентабельность».



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