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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Деметра-Холдинг» выходит на рынок Сибири

Компания приобрела 75% «СибПромАгро» в Омской области

| Агроинвестор |

«Деметра-Холдинг» объединяет активы в области экспортной логистики и торговли зерном
«Деметра-Холдинг» объединяет активы в области экспортной логистики и торговли зерном

Структура «Деметра-Холдинга» «Деметра Трйдинг» с 28 мая стала владельцем 75% в компании «СибПромАгро» (Омская область), следует из данных Rusprofile. Оставшиеся 25% компании принадлежат ее директору Наталье Федоровой. Основной вид деятельности «СибПромАгро» - оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.

В пресс-службе «Деметра-Холдинга» сказали «Интерфаксу», что приобретение доли в «СибПромАгро» было совершено в стратегических целях. планирует расширить свое присутствие на рынке Сибири, который отличается высоким экспортным потенциалом в направлениях Китая и Казахстана, через совместное предприятие с «СибПромАгро».

является крупнейшим вертикально интегрированным инфраструктурным холдингом в России, объединяющим активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания располагает собственной сетью элеваторов, владеет глубоководными морскими портовыми мощностями и логистической инфраструктурой. В состав холдинга входят крупнейшие российские зерновые порты, такие как Новороссийский зерновой терминал (100%), (, 35,36%) и зерновой терминальный комплекс «Тамань» (50%). «Деметра-Холдингу» также принадлежат 50% минус одна акция «Объединенной зерновой компании», 100% железнодорожных операторов «», «ЛП Транс», «Грузовая компания» и «ТрансЛес», а также более 75% доли Smartseeds — ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России.

В первом квартале 2024 года установил рекорды во всех сферах своей деятельности. Терминалы холдинга значительно увеличили объем перевалки, отгрузки с собственных элеваторов достигли исторического максимума. Компания сообщала, что через собственную цифровую платформу были перевезены рекордные объемы зерна как по железной дороге, так и автотранспортом. Март стал рекордным месяцем для терминалов холдинга. На Новороссийском зерновом терминале (НЗТ) было обработано 739,5 тыс. т зерновых грузов, что на 11% больше, чем в марте 2023 года. Зерновой терминальный комплекс «Тамань» (ЗТКТ) перевалил 579 тыс. тонн т (+15%). За весь первый квартал НЗТ перевалил 1,8 млн т грузов, а ЗТКТ — 1,3 млн т. Это на 6% и 13% больше по сравнению с прошлым годом. По железной дороге в сторону экспортных терминалов были перевезены рекордные почти 3 млн т зерна (+6% к показателям прошлого года), организовано 580 маршрутных отправок зерна общим объемом 1,4 млн т. Автотранспортом при помощи платформы Smartseeds перевезено почти 800 тыс. т — на 21% больше показателя годом ранее.

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