ЗТК «Тамань» установил рекорд по перевалке зерна

Увеличить перевалку удалось за счет реализации проекта по оптимизации производственных процессов «Деметра-Холдинг»

В мае Зерновой терминальный комплекс «Тамань» (50% принадлежит «Деметра-Холдинг») перевалил на экспорт 635 тыс. т зерна. Это вдвое больше, чем в мае 2023 года, когда с терминала на внешние рынки было отправлено 285 тыс. т зерна, и в 4,5 раза выше показателя мая 2022 года (140 тыс. т). В целом за первые пять месяцев 2024 года терминал отправил на экспорт более 2,5 млн т зерна. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было перевалено 1,9 млн т, 2022-го — 1 млн т.



Увеличить перевалку удалось за счет реализации проекта по оптимизации производственных процессов: были проанализированы временные затраты на всех участках терминала и разработаны меры по их уменьшению, пояснила пресс-служба ЗТК «Тамань». В частности, создан инструмент автоматизированной электронной проверки сопроводительных документов по идентификации зерна и карантинных сертификатов, что позволяет проверять необходимые документы на этапе формирования транспортной накладной.



Также большой вклад в рост объемов перевалки внес совместный проект с цифровой логистической платформой Smartseeds — электронная очередь. Благодаря этому удалось добиться равномерной загрузки терминала автотранспортом в течении суток и сократить среднее время пребывания а комплексе зерновозов на 30%.



«Достигнутые показатели — закономерный результат всех внедряемых на предприятии производственных изменений, а также слаженной работы специалистов терминала, — отметил гендиректор ЗТК «Тамань» Сергей Гнатко. — У нас большие планы по дальнейшему развитию комплекса — реализуются масштабные инфраструктурные проекты, которые позволят в течение ближайших нескольких лет выйти на качественно новый уровень перевалки».



Зерновой терминальный комплекс «Тамань» - один из наиболее динамично развивающихся зерновых терминалов России. Комплекс осуществляет хранение и перевалку зерновых, зернобобовых и масличных культур в объеме до 5,5 млн т в год. Производственные мощности позволяют принимать с автотранспорта и отгружать на морские суда сельхозпродукцию объемом 24 тыс. т в сутки и 36 тыс. т в сутки соответственно. 16 силосов терминала позволяют единовременно накапливать до 192 тыс. т груза. Два причала позволяют обрабатывать суда типа Panamax и Postpanamax.



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