«Росагролизинг» планирует начать строительство судов-зерновозов в этом году

Сейчас у компании есть два полных комплекта документов на строительство судов водоизмещением 40 и 60 тысяч тонн Pixabay

«Росагролизинг» планирует начать строительство судов-зерновозов в рамках программы развития судоходного флота для перевозки сельскохозяйственной продукции, в первую очередь на экспорт, уже в этом году. Об этом «Интерфаксу» рассказал гендиректор компании Павел Косов. «Этими вопросами занимаемся уже почти год, спрос на суда-зерновозы, на балкеры очень серьезный. Мы, к примеру, видим потребность в 61 судне», — уточнил он.



Сейчас у компании есть два полных комплекта документов на строительство судов водоизмещением 40 тыс. т и 60 тыс. т. При этом «Росагролизинг» рассматривает альтернативные варианты и ведет переговоры с партнерами из других стран относительно сотрудничества в области судостроения. В марте 2023 года в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным Косов говорил, что компания заказала в производство проекты строительства двух балкеров океанического типа и рассчитывает, что примерно через полгода они будут готовы. «И в течение ближайших двух-трех лет головные корабли будут спущены на воду. А после этого запустится серия», — отмечал он.



Минсельхоз в конце 2022 года оценивал, что российским экспортерам необходим 61 зерновоз, из которых 27 грузоподъемностью 40 тыс. т и 34 — на 60 тыс. т. Тогда же ведомство инициировало процесс разработки проектной документации для строительства таких судов, заказ по договоренности с ведомством объявил «Росагролизинг». «Создание парка отечественных судов позволит уйти от зависимости от зарубежных перевозчиков, решить ключевой вопрос логистики и сформировать основу для дальнейшего развития экспорта продукции АПК», — отмечало агроведомство. Тогда предполагалось, что суда будут строить на российских верфях.



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