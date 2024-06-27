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Минсельхоз: уборочная кампания идет опережающими темпами

Урожайность соответствует показателям прошлого года

| Агроинвестор |

Уборочная кампания началась в 16 регионах
Уборочная кампания началась в 16 регионах

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, уборочная кампания в России продвигается опережающими темпами, урожайность на данный момент соответствует показателям прошлого года. Об этом сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут на заседании оперативного штаба в Координационном центре правительства на выставке «Россия», пишет ТАСС. По ее словам, уже убрано 1,5 млн га посевов, намолочено 6,2 млн т зерна, уборочная кампания началась в 16 регионах.

Также завершается яровой сев: посеяно 97% площадей от плана, что составляет 54 млн га. Министр также подчеркнула, что субсидии, предусмотренные для поддержки сельского хозяйства, активно распределяются среди конечных получателей. Лут также рассказала, что страховые компании уже выплатили более 1 млрд руб. в качестве компенсаций аграриям, чьи посевы пострадали от возвратных заморозков. По словам Лут, «страховые компании хорошо справляются с выплатами».  

Министр отметила важность страхования в сельском хозяйстве, особенно учитывая ежегодные погодные вызовы. «Все регионы, подверженные таким ситуациям, должны осознавать необходимость страхования. Без наличия страховки не будет и возмещений», — подчеркнула Лут. Она также обратила внимание, что большинство пострадавших от заморозков садовых участков не были застрахованы, что делает невозможным получение страховых выплат. 

Ранее сообщалось, что возвратные заморозки привели к потере более 1 млн га посевов. Еще около 700 тыс. га пострадали, включая 600 тыс. га зерновых. Также было повреждено свыше 13,5 тыс. га многолетних плодовых и ягодных насаждений. В 10 регионах был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за заморозков.

сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 132 млн т, но рассматривает возможное уменьшение из-за засухи. На прошлой неделе () повысил прогноз урожая пшеницы на 0,5 млн т, до 82 млн т. Прогноз по сбору зерна в целом остается на уровне 129,5 млн т, но возможны изменения в оценках урожая кукурузы и ячменя. Аналитический центр «» прогнозирует сокращение урожая зерновых до 127,4 млн т из-за неблагоприятных погодных условий и уменьшения посевных площадей.

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