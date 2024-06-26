ЭПТ построит элеватор в Забайкальском крае

Это один из инвестпроектов, связанных с переориентацией экономики на Азию Pixabay

«Производственно-экспортная компания» (ЭПТ, входит в «Новый Сухопутный Зерновой Коридор») планирует построить линейный элеватор мощностью 200 тыс. т в Забайкальском крае. Распоряжение об этом было подписано губернатором региона Александром Осиповым. Элеватор является одним из инвестиционных проектов, связанных с переориентацией экономики на Азию и использованием портов Владивостока и железнодорожных магистралей.



Целью строительства будет облегчение приема и временное хранение различных зерновых культур, а затем их экспорт. Проект предполагает создание 120-150 новых рабочих мест. Планируется строительство железнодорожного тупика для погрузки и перегрузки зерна, а также разработка маршрута для экспорта зерна.



В конце прошлого года сообщалось, что ЭПТ планирует к 2029 году построить элеваторные комплексы емкостью 200 тыс. т зерна в пяти регионах Сибири. По информации первого заместителя генерального директора по стратегическому развитию и реализации приоритетных проектов ЭПТ Валерия Дубровского, также планируется строительство двух элеваторов на Урале и Дальнем Востоке.



Дубровский отмечал, что основными регионами для реализации проектов являются Новосибирская и Кемеровская области, а также Алтайский край. Стоимость каждого комплекса оценивалась в 5 млрд руб. Планируется, что линейные элеваторы в Новосибирской и Кемеровской областях будут запущены к 2026 году. В 2024 году начнется строительство комплекса в Алтайском крае, а также продолжатся работы по выбору местоположения в Иркутской и Омской областях. К 2029 году все объекты будут готовы к эксплуатации, также будут построены элеваторные комплексы в Тюменской области и Забайкальском крае.



«Производственно-экспортная компания» была зарегистрирована в 2017 году в Новосибирской области с уставным капиталом в 1 млн руб. Генеральный директор компании — Карен Овсепян. Основной вид деятельности — складирование и хранение. ЭПТ входит в группу компаний «Новый сухопутный зерновой коридор», осуществляющую реализацию одноименной программы. Она будет способствовать расширению экспорта сибирского зерна в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.



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