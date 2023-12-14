ЭПТ построит элеваторы в Сибири

Стоимость каждого объекта оценивается в 5 млрд рублей НСЗК

Новосибирская производственно-экспортная компания (ЭПТ, входит в группу компаний «Новый сухопутный зерновой коридор»), планирует построить элеваторные комплексы емкостью 200 тыс. т зерна в пяти регионах Сибири к 2029 году. По словам первого заместителя гендиректора по стратегическому развитию и реализации приоритетных проектов ЭПТ Валерия Дубровского, которые приводит ТАСС, также будут построены два элеватора на Урале и Дальнем Востоке.



Дубровский отметил, что приоритетными регионами для строительства являются Новосибирская, Кемеровская области и Алтайский край. Стоимость каждого объекта оценивается в 5 млрд руб. Планируется, что линейные элеваторы в Новосибирской и Кемеровской областях будут введены в эксплуатацию к 2026 году. В Новосибирской области уже определена площадка для комплекса, в Кемеровской области кадастровые работы уже завершены.



В 2024 году начнется возведение комплекса в Алтайском крае, в Иркутской и Омской областях идут работы по выбору площадок, решить этот вопрос планируется к началу следующего года. К 2029 году все объекты будут введены в эксплуатацию, а также появятся элеваторные комплексы в Тюменской области и Забайкальском крае.



Ранее «Агроинвестор» писал, что Россия приступила к исполнению контракта на поставку 70 млн т зерна в КНР, который был подписан между ЭПТ и китайской госкорпорацией China Chengtong International, Ltd. Перевозка производится в специализированных контейнерах-зерновозах, входящих в состав «сухопутного зернового флота» НСЗК. Поезда со спецконтейнерами, загруженными соевыми бобами и ячменем, отправляются в Китай с Забайкальского зернового терминала, сообщала пресс-служба ЭПТ. Проект НСЗК по созданию крупнейшего в России «сухопутного зернового флота» обеспечит единовременную перевозку до 600 тыс. т зерна и годовой оборот до 8 млн т.



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