Минсельхоз рассчитывает на хорошую рентабельность АПК в этом сезоне

Агроведомство сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 132 млн тонн Pixabay

Цены на зерно в новом сезоне могут быть скорректированы из-за засухи на Юге России, которая привела к потере части урожая зерновых культур, сказал «РБК Ростов» на «Всероссийском дне поля-2024» замминистра сельского хозяйства Андрей Разин. Ожидается, что цены на зерно в текущем году позволят сельхозпроизводителям достичь хороших показателей рентабельности. Прогноз по объему производства Минсельхоз не меняет — 132 млн т. «Будем работать на то, чтобы эти объемы были обеспечены», — отметил Разин.



Он считает, что Россия сможет достигнуть запланированного показателя валового сбора, в том числе за счет других регионов страны. Различные природные и климатические аномалии происходят каждый год в различных регионах, но благодаря применению современных агротехнологий и соблюдению технологических процессов риски минимизируются, обратил внимание замминистра.



В начале июня на тот момент замминистра сельского хозяйства, а сейчас первый замминистра Елена Фастова говорила «Российской газете», что в 2024 году рентабельность производства в АПК, несмотря на природные катаклизмы, может остаться на уровне 2023 года, когда она составила 19%. В сфере животноводства в прошлом году даже наблюдалось небольшое увеличение этого показателя. Хотя отдельные предприятия, не успевшие пересеять пострадавшие от заморозков поля, или не застраховавшие посевы, могут столкнуться со снижением рентабельности, отмечала Фастова.



Аналитический центр «Русагротранса» на днях сообщил, что на прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу продолжили снижаться. Так, цена с поставкой в июле составила $231,5/т FOB, что на $2,5 ниже, чем на предыдущей неделе, и на $23,5/т меньше, чем в начале июня и соответствует уровню прошлого года. При этом цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах начали расти после двухнедельного падения и достигли уровня 16,5-17 тыс. руб./т без НДС. В прошлом году в это время цены составляли 14,8 тыс. руб./т. На внутреннем рынке пшеницы наблюдалось ослабление цен на Юге и в Поволжье, в то время как в Центре и Сибири цены оставались на уровне предыдущей недели.



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