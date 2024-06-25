Экспортные цены на российскую пшеницу продолжают снижаться

В первом месяце нового сезона ожидается снижение вывоза Pixabay

Экспортные цены на российскую пшеницу снижались на прошлой неделе, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса». Так, цена с поставкой в июле составила $231,5/т FOB, что на $2,5 ниже, чем на предыдущей неделе, и на $23,5/т меньше, чем в начале июня и соответствует уровню прошлого года. Цены на французскую пшеницу снизились до $239/т, германскую — до $244/т, американскую — до $229/т. Снижение цен связано с конкуренцией со стороны нового урожая пшеницы из Восточной Европы и Украины, несмотря на прогнозируемое снижение сбора и экспорта в большинстве стран ЕС-27 и на Украине, отметили аналитики.



Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах начали расти после двухнедельного падения и достигли уровня 16,5-17 тыс. руб./т без НДС. В прошлом году цены составляли 14,8 тыс. руб./т. На внутреннем рынке пшеницы наблюдалось ослабление на Юге и в Поволжье, в то время как в Центре и Сибири цены оставались на уровне предыдущей недели. На Юге цены снизились до 13,6-14 тыс. руб./т, в Поволжье — до 14,1 тыс. руб./т. В Центральной России цены оставались стабильными на уровне 14,6-15 тыс. руб./т благодаря спросу внутренних переработчиков. В Сибири цены на пшеницу 4-го класса оставались примерно на уровне 11,1-12,5 тыс. руб./т.



Прогноз «Русагротранса» по экспорту пшеницы в июне, включая страны ЕАЭС, составляет около 4,3 млн т, что на 14% выше, чем в июне 2023 года (3,77 млн т). Однако в первом месяце нового сезона ожидается снижение вывоза до 2,7-2,9 млн т по сравнению с 4,2 млн т в июле 2023 года (-30%). Это связано с ухудшением конкурентоспособности российской пшеницы на мировом рынке и ожиданиями аграриями повышения цен.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что с 1 по 23 июня текущего года объем экспорта основных зерновых составил 3,6 млн т, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Она отметила, что объемы отгрузки пшеницы снизились незначительно — на 2,8%, до 3,2 млн т. Однако экспорт ячменя и кукурузы сократился существенно: ячменя — упал на 43,3%, до 215 тыс. т, кукурузы — почти на 54%, до 211,6 тыс. т.



За указанный период основным покупателем российской пшеницы стал Египет. С 1 по 23 июня туда было отгружено 739 тыс. т по сравнению с 779 тыс. т годом ранее. Поставки в Алжир выросли в 3,8 раза, до 313 тыс. т, рассказала Тюрина. Турция занимает третье место в списке покупателей и продолжает уменьшать объемы закупок — 307 тыс. т против 684 тыс. т годом ранее. Саудовская Аравия занимает четвертое место, туда было отправлено 306,7 тыс. т, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее. Также за этот период увеличились отгрузки в Йемен (в два раза), Танзанию (на 42%), Нигерию (в 3,7 раза), Ливию (в шесть раз), Мозамбик (в 4,7 раз).



По мнению Тюриной, предстоящее повышение базовой цены для расчета экспортных пошлин на зерно с 1 июля может привести к уменьшению пошлин и стать дополнительным стимулом для роста конкурентоспособности российской пшеницы на мировом рынке в условиях острой конкуренции с европейским и американским зерном. По словам Тюриной, цены на зерно на рынке продолжают снижаться. Это связано с ожиданиями уборочных работ в странах Северного полушария, информацией о благоприятном состоянии зерновых культур, а также началом уборки в южных регионах России. Снижение курса доллара также оказало определенное влияние.



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