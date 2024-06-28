ИКАР: урожай масличных в этом году может побить рекорд

В этом году соя и рапс были посеяны на рекордных для России площадях Д. Гришкин

В сезоне-2024/25 урожай масличных при оптимистичном сценарии может вновь побить рекорд. Об этом в ходе годового собрания Национального союза свиноводов рассказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Так, по оценкам ИКАР, производство масличных в сезоне-2024/25 составит 29,7-31,1 млн т. Из них подсолнечника — 16,1-16,7 млн т, сои — 7,4-7,7 млн т, рапса — 4,7-4,95 млн т, льна — 1,15-1,25 млн т. Плюс, в четырех новых регионах урожай подсолнечника будет на уровне 1,7 млн т.



«Это наша текущая оценка. Тут, конечно, еще очень большую роль будет играть погода —что будет с соей. Яровой рапс, вроде, в неплохом состоянии, но волны очень горячего воздуха, которые могут обрушиться на европейскую территорию России, очень нас тревожат», — отметил Рылько. Также он обратил внимание, что в этом году соя и рапс были посеяны на рекордных для России площадях — более 4 млн га и 2 млн га соответственно против 3,5 млн га и 1,6 млн га в прошлом году. Подсолнечник занимает 9,5 млн га — примерно как и в прошлом рекордном году.



Несмотря на ежегодное увеличение урожая, по оценкам ИКАР, в ближайшие годы масличными должны быть засеяны еще 3 млн га, чтобы обеспечить новые мощности по их переработке. Их рост на руку животноводам: каждый новый завод дает качественный шрот, что укрепляет кормовую базу. В этом сезоне благодаря расширению посевных площадей под рапсом и соей, а также сохранению площадей под подсолнечником, при прочих равных производство шротов и жмыхов будет примерно как в прошлом году — около 9,4 млн т. В целом в этом году ИКАР ожидает их рекордного предложения для внутреннего рынка.



В ходе своего выступления Рылько также напомнил, что недавно ЕС ввел запретительные пошлины на российские шрота и зерно. По его словам, ранее 62% рапсового шрота на экспорт поставлялось в ЕС, а доля России на европейском рынке составляла 72%. «Наша проблема в том, что европейцы за наш рапсовый шрот платили на $20-30 за тонну больше, чем платит второй наш потребитель — Китай», — сравнил эксперт. Также, по его словам, доставка в Китай существенно дороже, чем в ЕС. В сезоне-2024/25 эта ситуация может привести к относительному снижению цен на шрот на внутреннем рынке.



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