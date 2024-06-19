Масложировой союз: переходящие остатки масличных вернутся к оптимальным уровням

Большинство перерабатывающих предприятий обеспечены сырьем до конца сезона Pixabay

К началу сезона-2024/25 переходящие остатки масличных культур вернутся к традиционным уровням и составят примерно 1,5 млн т, прогнозирует Масложировой союз. После трех сезонов рекордных объемов переходящих остатков масличных культур, превышавших 2,5 млн т, следующий сезон предполагает оптимальные конечные запасы сырья. В том числе союз ожидает, что переходящие объемы подсолнечника составят 657 тыс. т, вместо почти 1,7 млн т в начале сезона-2023/24. Остатки сои будут около 260 тыс. т, что на 100 тыс. т больше, чем в прошлом сезоне из-за рекордного урожая. Конечные запасы рапса и рыжика ожидаются на уровне 225 тыс. т, что приблизительно на 50 тыс. т меньше, чем в сезоне-2022/23, но соответствует среднему показателю за последние пять сезонов.



Глава союза Михаил Мальцев, слова которого приводятся в сообщении, отмечает, что сокращение остатков связано с увеличением объема переработки. Производство подсолнечного масла выросло почти на 20%, за период с сентября прошлого года по май было выпущено почти на 1 млн т больше, чем за аналогичный период в сезоне-2022/23. Общее производство растительных масел выросло на 11% и к концу мая составило почти 7,7 млн т. Мальцев отмечает, что снижение запасов масличных в сельхозорганизациях говорит о наращивании закупок сырья со стороны переработчиков. Он также добавил, что «на сегодня дефицита сырья на рынке нет, особенно по подсолнечнику».



По его словам, большинство предприятий обеспечены сырьем до конца сезона. По оценкам союза, отечественные маслозаводы до конца 2023/24 маркетингового года переработают еще почти 3,8 млн т подсолнечника и выпустят более 1,6 млн т масла. В общей сложности за сезон будет переработано почти 26,4 млн т масличных культур, что более чем на 1,5 млн т превышает результат прошлого сезона. «Если сельхозпроизводители не вернутся к порочной практике сдерживания продаж сырья, то рекордные переходящие запасы масличных останутся в прошлом», — добавил Мальцев.



Источник «Агроинвестора» на рынке говорит, что начальные запасы масличных культур в сезоне-2024/25 действительно ожидаются ниже прошлогодних, причем наиболее существенное уменьшение придется на подсолнечник — спад прогнозируется примерно на 1 млн т к уровню старта сезона-2023/24. По его словам, это связано с более активной реализацией семечки на маслозаводы. «Что касается других основных масличных культур, то здесь в целом по ходу сезона идет ожесточенная конкуренция за сырье, поэтому переходящие запасы невелики. Переработчики активно скупают как рапс, так и высокопротеиновую сою, спрос на них есть», — знает собеседник «Агроинвестора».



По его словам, ситуация, связанная со снижением запасов маслосемян, вернет рынок в относительно прежние балансы, что, с одной стороны, может несколько поддержать рентабельность растениеводов, а с другой — вынудит игроков работать в условиях более жесткой конкуренции за сырье. Накануне сообщалось, что в мае 2024 года отгрузки масличных культур сельхозпредприятиями уменьшились на 7,7%, достигнув 1,1 млн т. Общий объем поставок за январь-май сократился на 3,1%, составив 6,4 млн т. В то же время продажи подсолнечника в мае увеличились на 10,3%, достигнув 776,7 тыс. т, за январь-май — на 10,6%, до 4,1 млн т.



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