Запуск МЭЗа «Астона» вдвое увеличит объем переработки подсолнечника в Оренбургской области

Внешний рынок должен стать одним из ключевых каналов сбыта готовой продукции нового предприятия М. Стулов

Компания «Астон-Поволжье» возводит маслоэкстракционный завод в городе Бузулуке Оренбургской области мощностью переработки 2 тыс. т маслосемян в сутки. Завод сможет выпускать 660 тыс. т готовой продукции, в том числе 277,2 тыс. т подсолнечного масла в год. С запуском предприятия объем переработки подсолнечника в Оренбургской области превысит 1,2 млн т, сказал «Агроинвестору» аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. По его словам, сейчас в регионе перерабатывают менее 600 тыс. т масличных. В целом доля мощностей Приволжского федерального округа от всего объема переработки в России составляет 20%. Мощности всех МЭЗов в ПФО превышают 6 млн т, доля Оренбургской области — примерно 10%.



О том, что «Астон» построит МЭЗ в Бузулуке Оренбургской области стало известно в 2021 году. Тогда пресс-служба губернатора региона сообщала, что общий объем инвестиций составит 10 млрд руб. Однако позже проект подорожал, и сейчас вложения оцениваются в 15 млрд руб. На площадку будущего завода в конце сентября 2023 года было доставлено основное технологическое оборудование и силосы для хранения подсолнечника.



Проект предусматривает строительство завода с полным производственным циклом, а также элеватора на 100 тыс. т единовременного хранения подсолнечника, склада для подсолнечного шрота и маслобакового хозяйства на 20 тыс. т. Также будет обеспечено авто- и железнодорожное сообщение. Завод будет работать на сырье из регионов Уральского и Приволжского федеральных округов, а также северного Казахстана. Продукция завода, включая масло и кормовой шрот, будет использоваться как на внутреннем рынке, так и поставляться на экспорт.



Территориально завод расположен достаточно привлекательно, сказал «Агроинвестору» Лозовой. Вокруг нового МЭЗа — крупнейшие регионы-производители семечки: Саратовская, Самарская, Пензенская, Ульяновская области, Башкортостан и Татарстан. Также возможны поступления маслосемян из регионов Уральского федерального округа. По мнению эксперта, проблем с доступностью сырья возникнуть не должно, особенно в условиях действующей «запретительной» ставки на вывоз подсолнечника и постоянно растущих урожаев.



Потребление масла в России стабильно от года к году, поэтому внешний рынок должен стать одним из ключевых каналов сбыта готовой продукции нового предприятия, считает Лозовой. Экспортная программа завода может быть выстроена с учетом транспортировки готовой продукции вниз по Волге, через Каспийский бассейн в сторону Ирана, продолжает аналитик. Он пояснил, что там спрос на отечественное подсолнечное масло растет. Отгрузки в эту страну в сезоне-2022/23 из России увеличились на 15% до 450 тыс. т.



Однако компания может столкнуться со сложностями при реализации проекта. Так, до недавнего времени сохранялись проблемы с поставкой оборудования и компонентов для МЭЗов, отметил Лозовой. «В то же время многие игроки смогли адаптироваться к текущим условиям, иначе бы не начали реализовывать намеченные планы. При этом реализация инвестпроектов зависит и от курса рубля, который в случае ослабления может привести к росту затрат на возведение объекта», — обратил внимание аналитик.



Глубокая переработка продукции — одно из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса Оренбуржья, ранее говорил губернатор региона Денис Паслер. В 2022 году Оренбургская область собрала почти 1,5 млн т подсолнечника, при этом перерабатывается в регионе лишь малая часть. «Новый завод обеспечит 100% переработку оренбургского сырья и будет способствовать налаживанию новых кооперационных связей между соседними регионами. <…> Реализация инвестпроекта “Астона” в Бузулуке позволит обеспечить работой часть оренбуржцев, живущих на западе области», — приводила пресс-служба правительства региона слова Паслера.



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