АКРА: экспорт продукции АПК в 2024 году может достичь нового рекорда

Увеличение экспорта в первой половине 2024 года — результат прошлогодних достижений сельхозсектора С. Петров

Экспорт продукции АПК из России в этом году может достичь нового рекорда и превысить $45 млрд. Это стало возможным благодаря успешным результатам первого полугодия — за это время вывоз увеличился на 16%, превысив в натуральном выражении 50 млн т, сообщил РИА «Новости» эксперт из группы корпоративных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Антон Тренин. Хотя из-за потерь посевов в мае показатели второго полугодия могут ослабеть, растущие объемы экспорта мясной и молочной продукции позволят превзойти запланированные значения.



В июне министр сельского хозяйства Оксана Лут отмечала активное увеличение поставок мясной и молочной продукции на внешний рынок. Однако снижение мировых цен на основные продукты, по ее словам, привело к некоторому уменьшению стоимости российских поставок по сравнению с прошлым годом.



Увеличение экспорта в первой половине 2024 года — это результат достижений сельхозсектора в прошлом году, когда был собран второй рекордный урожай зерновых и масличных, говорит вице-президент — начальник аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко. По первым оценкам, вывоз зерна в сельскохозяйственном сезоне 2023/24, который закончился неделю назад, составил более 70 млн т, и существенная часть экспортировалась именно в первые шесть месяцев текущего календарного года, рассказала Снитко «Агроинвестору».



А вот результаты второй половины 2024 года будут определяться урожаем уже текущего сезона, который, по общему мнению всех аналитиков, будет существенно меньше как по пшенице, так и по прочим зерновым и, возможно, масличным, продолжает эксперт. «Поэтому экстраполировать динамику первой половины года на его остаток не стоит. В то же время, цены на основные сельскохозяйственные товары, которые вывозит Россия, вероятно, прошли локальный минимум в 2023 году, что также определяет рост оборота торговли», — говорит Снитко. По ее оценке, в текущем году в структуре экспорта изменений не предвидится, вероятно «звезды» начала года — ячмень и горох — сбавят темпы роста, а традиционным подсолнечному маслу и пшенице удастся вернуть свою долю в экспорте.



В 2023 году Россия экспортировала 103 млн т продукции АПК на сумму $43,5 млрд, продукция поставлялась в более чем 160 стран мира. Прогнозируемый Минсельхозом объем экспорта на 2024 год — около $45 млрд. Согласно целям национального развития, к 2030 году планируется увеличить производство продукции АПК на 25%, экспорт — в полтора раза относительно 2021 года. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее отмечал, что санкции не помешали продвижению российского сельскохозяйственного сырья и продовольствия за рубежом. По его словам, Россия занимает лидирующие позиции в мире по экспорту ячменя, зерновых культур, подсолнечного и рапсового масел, а также пшеницы.



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