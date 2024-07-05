Россия и Белоруссия будут обмениваться опытом в производстве аминокислот

Проведенная реновация производства позволяет Белорусской национальной биотехнологической корпорации» увеличить объем выпуска лизина до 80 тысяч тонн Татьяна Кулистикова

Производители аминокислот Союзного государства — белгородский «Завод премиксов №1», тюменский «Аминосиб» и «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (БНБК) — договорились обмениваться опытом и делиться наработками. Об этом в ходе прошедшего в Минске второго Биотехнологического форума Союзного государства рассказал гендиректор БНБК Даниил Урицкий. «Мы всегда помним, что мы не конкуренты, мы дополняем друг друга. Общая мощность трех заводов по производству лизина составляет 150 тыс. т в год, и мы можем доложить, что поручение президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко полностью обеспечить лизином сельское хозяйство выполнено, — отметил он. — Это гарантия того, что кормовой лизин на рынке Союзного государства всегда будет, и цены на него будут прогнозируемы и понятны».



После первого Биотехнологического форума, который состоялся в мае прошлого года, объемы продаж БНБК выросли на 60%, привел данные глава компании. «Мы на 100% закрыли потребность Республики Беларусь в лизине, треонине и триптофане и 85% произведенной продукции экспортировали в Россию. Благодаря промкооперации и взаимодополнению трех заводов, стоимость продукции БНБК с января по сегодняшний день не повышалась ни на рубль», — подчеркнул Урицкий.



Также среди результатов совместной работы он отметил принятие принципиального решения о том, что в России больше не будут строиться предприятия по выпуску лизина, иначе общие мощности окажутся избыточными, и компании будут мешать друг другу, тем более учитывая то, что его производство на БНБК может быть увеличено. Компания может выпускать 65 тыс. т (33 тыс. т лизина-моногидрохлорида и 32 тыс. т лизин-сульфата), проведенная реновация производства позволяет увеличить объем в сумме до 80 тыс. т. «Но мы будем смотреть на рынок», — уточнил Урицкий, добавив, что сейчас БНБК повышает мощности производства треонина и триптофана с нынешних 6 тыс. т и 1,3 тыс. т соответственно. Потребности российского рынка в этих аминокислотах пока обеспечены не на 100%, тогда как на рынке Белоруссии их импорт полностью замещен.



Исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк в ходе форума отметил, что связка, закрепленная год назад по поставке продукции БНБК на российский рынок, эффективно сработала. «Мы сумели обеспечить бесперебойные поставки аминокислот и не допустить их дефицита и даже повода думать о том, что он возможен, — акцентировал глава союза. — Хотя первый год работы выявил слабые места, в первую очередь, касающиеся логистики, но все вопросы были решены с минимальными издержками и никак не повлияли на эффективность работы конечных потребителей». Михнюк также напомнил, что в России была перезапущена Федеральная научно-техническая программа, которая в том числе должна дать импульс развитию локализации производств в стране. «Мы считаем, что эта программа должна быть распространена на территорию Союзного государства, чтобы мы за счет нашей интеллектуальной коллаборации могли добиваться больших результатов, чем поодиночке», — предложил он.



В этом году в России появятся новые федеральные проекты, направленные на обеспечение технологической независимости в АПК и продовольственной безопасности страны. Разработать из поручил председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, состоявшейся 18 июня. Глава правительства отмечал, что в приоритетном порядке необходимо наладить выпуск отечественных ветеринарных препаратов, средств защиты растений, критически важных ферментов, пищевых и кормовых добавок. Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития до 1 октября поручено разработать федеральные проекты «Ветеринарные препараты» и «Биотехнологии в АПК», которые войдут в Госпрограмму развития сельского хозяйства.



Алла Ломакина, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Биотехнологии являются одним их самых динамично развивающихся секторов экономики, и играют огромную роль в жизни людей. Это направление в Союзном государстве особенно актуально, что связано с общими целями, которые мы ставим — импортозамещение и обеспечение устойчивой продовольственной безопасности. Эта тема неоднократно обсуждалась на встречах высокого уровня. Надеемся, что взаимоотношения по продвижению продукции БНБК будут выведены на принципиально новый уровень, тем более что для этого есть все возможности и взаимная заинтересованность. Сейчас очень важно иметь надежного партнера и защищать интересы друг друга, а также укреплять позиции на мировой арене. Мы можем достичь многого, если будем работать вместе, взаимно дополняя друг друга, чтобы наши страны стали еще более процветающими и успешными.

Член совета директоров БНБК и основатель, гендиректор компании «Адам Био» (дистрибутор продукции БНБК в России) Лев Деньгов в ходе форума напомнил, что цель его проведения — сближение в вопросах импортозамещения и реализация программы по созданию единого биотехнологического кластера. «В прошлом году я был не совсем уверен в результатах работы, поскольку рынок России непростой, — признал он. — Однако в новой политической обстановке нам стало легче понимать друг друга, сближать позиции и поставлять продукцию, в том числе благодаря поддержке Минсельхоза России и Минсельхозпрода Белоруссии. Одним из результатов наших усилий стало то, что наша компания была включена в перечень предприятий, которые обеспечивают продовольственную безопасность России, поскольку за год мы поставили в страну примерно 55 тыс. т аминокислот». «Адам Био» и БНБК разработали формулу, по которой белорусский лизин на российском рынке никогда не будет стоить дороже, чем китайский, отметил он.



По словам Деньгова, задачей «Адам Био» было убедить российский рынок в высоком качестве продукции БНБК. При этом в свое время наши животноводы не хотели покупать и российский лизин, поскольку не верили в его качество, напомнил председатель совета директоров корпорации De Heus и сооснователь компании «Коудайс МКорма» Максим Сазонов. «Но время показало, что у нас могут производить качественный продукт, то же самое происходит с продукцией БНБК, — сказал он. — Мы всегда зависели от импорта аминокислот, сейчас благодаря БНБК и двум российским заводам наши производители продукции животноводства избавлены от волнений в плане поставок лизина. Не нужно переживать, что партия из Китая будет идти несколько месяцев или что возникнут сложности с проведением платежей, лизин теперь точно будет всегда». Также Сазонов обратил внимание и на другие продукты, выпускаемые БНБК, которые в перспективе могли бы быть интересны российским потребителям.



Кроме аминокислот, выпускаемых БНБК, «Адам Био» успешно поставляет на российский рынок корма для ценных пород рыб, замещая продукцию из Турции, Чили и других стран, рассказал Деньгов. В прошлом году было отгружено 43 тыс. т, тогда как внутри Белоруссии потребление составило всего около 1 тыс. т. «Мы готовы нарастить объем производства под те задачи, которые определит Москва, — заверил Даниил Урицкий. — В перспективе хотим поставлять и другие комбикорма: для свиней, КРС, птицы. Российские животноводы могут считать, что эти комбикормовые заводы мы построили для них, и если у кого-то стоит дилемма — то мы готовы сотрудничать». Сейчас объемы выпуска комбикормов на заводах БНБК составляют по 192 тыс. т для свиней и птицы, 96 тыс. т — для КРС, существующие мощности избыточны, пояснил глава компании.



Также в линейке БНБК есть премиксы для всех видов сельхозживотных и птицы, пшеничный глютен, пшеничный продукт, который также можно использовать в кормлении скота, кормовой белок и сульфат аммония (побочный продукт глубокой переработки зерна, используемый в качестве удобрения). Сейчас «Адам Био» работает над продвижением на российский рынок глютена, уточнил Деньгов.



В ходе форума гендиректор БНБК Даниил Урицкий и президент российской Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна («Союзкрахмал») Олег Радин подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает, что в этом году БНБК станет членом объединения. Также Урицкий выразил желание вступить в Национальный кормовой союз. По его словам, участие в российских профильных организациях может помочь компании в продвижении продукции.

Максим Сазонов напомнил, что в прошлом году продукция БНБК успешно прошла регистрацию на рынке Бразилии. «Он непростой, но очень большой, там все поделено, нас там никто не ждет. Главная проблема, которая мешает продвижению продукции — транспортные расходы, но этот вопрос когда-то решится, — убежден он. — Я верю, что в один прекрасный момент мы сможем поставлять продукцию в другие дружественные страны, которые хотят с нами работать». «Мы пойдем на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию, Южную Америку — в те ниши, где еще можем конкурировать с нашими китайскими коллегами. Но давайте не будем смешить себя: наши 150 тыс. т лизина от трех заводов — это ничего против 6 млн т в Китае», — обратил внимание Урицкий, отметив, что тем не менее определенные экспортные перспективы у предприятий Союзного государства, есть.



Также Урицкий рассказал, что в августе ожидается визит на БНБК премьер-министра Китая, по итогам которого может быть принято решение о реализации проекта по производству 50 тыс. т лимонной кислоты, аминокислот валина, глицина и изолейцина, кристаллической глюкозы фармакопейного качества и многих других сопутствующих продуктов. Стоимость проекта оценивается в $500 млн, мощность переработки — 300 тыс. т зерна в год. Следующим уровнем кластера станет производство витаминов группы B, над этим проектом БНБК активно работает.



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