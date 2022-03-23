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Аналитика

Россельхознадзор продлил разрешения на ввоз импортных кормов до конца года

На кормовом рынке сейчас много сложностей

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Россельхознадзор не фиксирует глобальных перебоев с поставками импортных кормов и кормовых добавок
Д. Абрамов
Россельхознадзор не фиксирует глобальных перебоев с поставками импортных кормов и кормовых добавок
Д. Абрамов

Россельхознадзор принял решение продлить переходный период для ввоза кормовой продукции в Россию до 31 декабря 2022 года. Об этом глава ведомства Сергей Данкверт сказал на встрече с отраслевыми союзами и импортерами кормов и кормовых добавок для животных, сообщила пресс-служба Россельхознадзора. Срок разрешения на ввоз импортных кормов истекал 25 марта.

Ранее ведомство разрешило поставки кормов и кормовых добавок из Франции, Австрии, Италии, Венгрии, Норвегии, Китая, Бразилии, а также с отдельных предприятий Нидерландов, Германии, Великобритании, Испании, Бельгии и Дании. В текущем году Россельхознадзор продолжил работу по диверсификации поставщиков кормов, добавок и витаминов для сельскохозяйственных животных. Так, были разрешены поставки трем белорусским предприятиям, одному киргизскому, одному крупнейшему китайскому производителю холин хлорида и одному лизина. Рассматривается вопрос о расширении списка поставщиков из Бразилии, Аргентины, Турции, Китая и других стран. 

При этом Данкверт отметил, что Россельхознадзор продолжает фиксировать нарушения в части несоответствия компонентного состава продукции заявленному на упаковке. «Проведенные в 12 странах инспекции подтверждают системные пробелы в государственном и производственном контроле в странах Евросоюза, в том числе у крупнейших в мире производителей кормов для животных», — отметил глава ведомства. По его словам, изменить ситуацию может только повышение уровня контроля как со стороны компетентных органов стран-экспортеров и производителей, так и со стороны российских импортеров. Со стороны Россельхознадзора уровень контроля снижаться не будет, заверил Данкверт.

Исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк сказал «Агроинвестору», что на данный момент ожидается официальный документ и приложение к нему с перечнем допущенных аккредитованных кормовых добавок и заводов. По его словам, часть аккредитаций, которые были сделаны до 25 марта, прописывались под предельные обещания и гарантии. «Скорее всего, часть компаний не ответили на вопросы, которые им задавались, поэтому, если сравнить две таблицы — до и после 25 марта — то кого-то может там не быть», — сказал он.

Михнюк также отметил, что валютные цены на корма сейчас «находятся в рынке». «Однако есть очень большие проблемы по перевозке компонентов как по железной дороге, так и по воде. В последнем случае наблюдается полный саботаж со стороны логистических компаний. По железной дороге есть большие задержки при переходе с Забайкальска. Автомобильным транспортом из Европы идут не такие большие объемы, и не всех добавок», — рассказал Михнюк. Он добавил, что также есть вопросы по курсу пересчета при предоплате и сокращение сроков сделок в России.

Данкверт в ходе заседания отметил, что глобальных перебоев с поставками импортных кормов и кормовых добавок Россельхознадзор не фиксирует. Напротив, ввоз кормовой продукции для продуктивных животных с начала года по 10 марта увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 23% и составил 82,2 тыс. т. Импорт кормовых добавок, действующим веществом которых являются аминокислоты, вырос на 20% до 25,9 тыс. т.

По состоянию на 11 марта, с начала года в Россию ввезено 12 тыс. т лизина, что на 96% больше, чем за аналогичный период прошлого года (6,1 тыс. т). Импорт бетаина вырос почти в четыре раза: с 262 т до 1 тыс. т. Объемы поставок валина увеличились фактически втрое: с 428 т до 1,26 тыс. т. На 10% вырос объем ввезенного метионина: с 5,9 тыс. т до 6,5 тыс. т. Кроме того, существенно увеличились объемы отгрузок в Россию витаминов А, Е, К3, В1, В2 (рибофлавин), В3, В6 и В9. 

При этом российские предприятия отмечают напряженность с обеспечением комбикормового производства витаминами и аминокислотами. Так, представитель «Комос Групп» на прошлой неделе говорила «Агроинвестору», что поставки всех видов добавок иностранного производства отменены. Для решения проблемы агрохолдинг ищет поставщиков в других странах. Пресс-служба «Черкизово» тоже сообщала, что из-за остановки поставок кормовых добавок из Европы и роста цен компания пытается искать российские аналоги, но по многим позициям их нет. Представитель «Сибагро» говорила, что видит большую вероятность прекращения поставок многих кормовых добавок, компонентов комбикормов европейского производства.

Екатерина Шокурова 

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