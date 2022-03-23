Россельхознадзор продлил разрешения на ввоз импортных кормов до конца года

Россельхознадзор не фиксирует глобальных перебоев с поставками импортных кормов и кормовых добавок Д. Абрамов

Россельхознадзор принял решение продлить переходный период для ввоза кормовой продукции в Россию до 31 декабря 2022 года. Об этом глава ведомства Сергей Данкверт сказал на встрече с отраслевыми союзами и импортерами кормов и кормовых добавок для животных, сообщила пресс-служба Россельхознадзора. Срок разрешения на ввоз импортных кормов истекал 25 марта.



Ранее ведомство разрешило поставки кормов и кормовых добавок из Франции, Австрии, Италии, Венгрии, Норвегии, Китая, Бразилии, а также с отдельных предприятий Нидерландов, Германии, Великобритании, Испании, Бельгии и Дании. В текущем году Россельхознадзор продолжил работу по диверсификации поставщиков кормов, добавок и витаминов для сельскохозяйственных животных. Так, были разрешены поставки трем белорусским предприятиям, одному киргизскому, одному крупнейшему китайскому производителю холин хлорида и одному лизина. Рассматривается вопрос о расширении списка поставщиков из Бразилии, Аргентины, Турции, Китая и других стран.



При этом Данкверт отметил, что Россельхознадзор продолжает фиксировать нарушения в части несоответствия компонентного состава продукции заявленному на упаковке. «Проведенные в 12 странах инспекции подтверждают системные пробелы в государственном и производственном контроле в странах Евросоюза, в том числе у крупнейших в мире производителей кормов для животных», — отметил глава ведомства. По его словам, изменить ситуацию может только повышение уровня контроля как со стороны компетентных органов стран-экспортеров и производителей, так и со стороны российских импортеров. Со стороны Россельхознадзора уровень контроля снижаться не будет, заверил Данкверт.



Исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк сказал «Агроинвестору», что на данный момент ожидается официальный документ и приложение к нему с перечнем допущенных аккредитованных кормовых добавок и заводов. По его словам, часть аккредитаций, которые были сделаны до 25 марта, прописывались под предельные обещания и гарантии. «Скорее всего, часть компаний не ответили на вопросы, которые им задавались, поэтому, если сравнить две таблицы — до и после 25 марта — то кого-то может там не быть», — сказал он.



Михнюк также отметил, что валютные цены на корма сейчас «находятся в рынке». «Однако есть очень большие проблемы по перевозке компонентов как по железной дороге, так и по воде. В последнем случае наблюдается полный саботаж со стороны логистических компаний. По железной дороге есть большие задержки при переходе с Забайкальска. Автомобильным транспортом из Европы идут не такие большие объемы, и не всех добавок», — рассказал Михнюк. Он добавил, что также есть вопросы по курсу пересчета при предоплате и сокращение сроков сделок в России.



Данкверт в ходе заседания отметил, что глобальных перебоев с поставками импортных кормов и кормовых добавок Россельхознадзор не фиксирует. Напротив, ввоз кормовой продукции для продуктивных животных с начала года по 10 марта увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 23% и составил 82,2 тыс. т. Импорт кормовых добавок, действующим веществом которых являются аминокислоты, вырос на 20% до 25,9 тыс. т.



По состоянию на 11 марта, с начала года в Россию ввезено 12 тыс. т лизина, что на 96% больше, чем за аналогичный период прошлого года (6,1 тыс. т). Импорт бетаина вырос почти в четыре раза: с 262 т до 1 тыс. т. Объемы поставок валина увеличились фактически втрое: с 428 т до 1,26 тыс. т. На 10% вырос объем ввезенного метионина: с 5,9 тыс. т до 6,5 тыс. т. Кроме того, существенно увеличились объемы отгрузок в Россию витаминов А, Е, К3, В1, В2 (рибофлавин), В3, В6 и В9.



При этом российские предприятия отмечают напряженность с обеспечением комбикормового производства витаминами и аминокислотами. Так, представитель «Комос Групп» на прошлой неделе говорила «Агроинвестору», что поставки всех видов добавок иностранного производства отменены. Для решения проблемы агрохолдинг ищет поставщиков в других странах. Пресс-служба «Черкизово» тоже сообщала, что из-за остановки поставок кормовых добавок из Европы и роста цен компания пытается искать российские аналоги, но по многим позициям их нет. Представитель «Сибагро» говорила, что видит большую вероятность прекращения поставок многих кормовых добавок, компонентов комбикормов европейского производства.

