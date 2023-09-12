В Волгодонске возобновляется строительство завода «Донбиотех»

Ввести завод в эксплуатацию планируется в 2026 году Администрация Волгодонска

В Волгодонске Ростовской области возобновилось строительство завода по глубокой переработке зерна «Донбиотех», сообщает «Волгодонская правда». Сейчас на площадку заходит «Стройиндустрия» — это предприятие выиграло конкурс на строительство внутриплощадочных наружных сетей водоснабжения и водоотведения. Гендиректор компании Виталий Ильенко уверен, что весь объем работ будет выполнен в установленные сроки: для достижения поставленной цели есть необходимая техника и квалифицированный персонал.



Завод «Донбиотех» планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2014 году, но сроки неоднократно переносились. В 2018-м из-за финансовых проблем реализацию проекта остановили. Летом 2020-го стало известно, что его хотят достроить, но завод подорожал на 12 млрд руб. до 27 млрд руб. из-за изменения технологии, которую предоставил основной партнер «Донбиотеха» — Evonik, и увеличения мощности предприятия. В ноябре того же года сообщалось, что работы на предприятии возобновят, и в первой половине 2023-го они должны завершиться. На тот момент строительная готовность завода составляла 83%. Однако в 2021 году ООО «ДонБиоТех» было признано банкротом.



Весной 2023-го московская компания «Русский водород» (совладелец «Башкирской содовой компании») стала победителем торгов, в ходе которых реализовывались акции «Донбиотеха». Согласно протоколу, все 10 лотов были куплены за 7,17 млрд руб. Позже руководство компании заявило о намерениях достроить предприятие. Соответствующее соглашение гендиректор компании Эдуард Давыдов и губернатор Ростовской области Василий Голубев подписали на Петербургском международном экономическом форуме.



По словам Давыдова, «Русский водород» инвестирует в проект около 20 млрд руб. и рассчитывает ввести завод в эксплуатацию в 2026 году. «На предприятии будет установлено высокотехнологичное оборудование с использованием технологии ведущей биотехнологической компании мира. «Аналогичных "Донбиотеху" производств в России нет, — отмечал он (цитата по сайту правительства Ростовской области). — Реализация проекта важна не только с точки зрения инновационного подхода в производстве продукции, необходимой животноводству, но и социального значения. В Волгодонске будет создано 400 рабочих мест, налоги в бюджет составят 800 млн руб. В производстве будет использоваться пшеница ростовских хозяйств и из ближайших регионов».



Президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олег Радин говорит, что новый собственник «Донбиотеха» — «Русский водород» — планирует выпускать на предприятии лизин сульфат. «Но сейчас очень странно идти в лизин», — отмечает он. Так, с января по июнь объем его производства, несмотря на сложности на «Заводе премиксов №1» (предприятие находится в Шебекинском районе Белгородской области и подвергалось обстрелу со стороны Украины) был практически равен результату за аналогичный период прошлого года — 61,1 тыс. т против 62,7 тыс. т. «Другие производители лизина — «АминоСиб”, “Белорусская национальная биотехнологическая корпорация” - работают, и все у них нормально», — говорит Радин.



В случае, если «Донбиотех» будет производить лизин, перед компанией остро встает вопрос сбыта, продолжает он. Внутренние потребности страны обеспечивают уже действующие мощности, а конкурировать с китайскими производителями на внешних рынках крайне сложно из-за их цен — они порой опускаются ниже себестоимости. «Но в принципе у нас нет задачи экспортировать лизин, а импорт снизился — за первое полугодие 2023-го он составил всего около 10,7 тыс. т против 45,3 тыс. т в 2022-м в том числе благодаря тому, что правительство вернуло ввозную пошлину», — прокомментировал «Агроинвестору» Радин.



По его словам, в случае если «Донбиотех» все же решит производить лизин, это приведет к демпингу внутри страны, который нужен только потребителям лизина, так как вряд ли рынок этой добавки кратно вырастет в ближайшие годы. По ожиданиям животноводов и птицеводов, их производство увеличится только на 8% в следующем году, что говорит о нецелесообразности запуска еще одного завода по производству лизина.



Однако, по мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, потребность в лизине на внутреннем рынке еще есть. «Весь вопрос в самом “Донбиотехе”: насколько я понимаю, там просто индустриальные развалины, и все нужно начинать буквально заново», — сказал он «Агроинвестору». Кроме того, добавляет он, на российском рынке найдется место и для производства других аминокислот — метионина, треонина, триптофана.



Партнер консалтинговой компании «НЭО» Альбина Корягина говорит, что с третьей технологической степенью переработки зерна — производством мономеров для биополимеров и биопластиков, а также аминокислот и витаминов — в стране давняя проблема. «Многие проекты в этой области были анонсированы, часть из них даже были запущены, кто-то в чем-то уже вышел на стадию производства, но как таковой отрасли у нас до сих пор еще не существует», — отмечает она. По ее словам, реализованных проектов в этой сфере мало, так как многие из них встают на паузу. Все это говорит о наличии фундаментальных препятствий на пути становления отрасли.



«Причиной является комплекс проблем, которые слабо прорабатываются еще на стадии разработки проектов», — считает Корягина. По ее словам, самая распространенная ошибка — месторасположение таких производств. Логика строить подобные производства в регионах с самым высоким урожаем (в первую очередь это ЮФО, ЦФО и СКФО) ошибочка, поскольку в этих регионах производство в основном ориентировано на экспорт. При этом в Приволжье и Сибири ежегодно образуются излишки зерна, так как внешние отгрузки из этих округов сильно осложнены логистически.



Еще одна проблема новых проектов в сфере глубокой переработки зерна заключается в стратегии догоняющего развития: новые проекты ориентируются на создание уже существующих продуктов на рынке, основывая свою стратегию на импортозамещении, продолжает Корягина. Но объемы производства современного завода по глубокой переработке зерна изначально избыточны для внутреннего потребления, а выходить на мировые рынки со своей продукцией, которую, во-первых, никто не ждет (все рынки давно поделены), во-вторых, не имея никакого объективного конкурентного преимущества — занятие сомнительное и малоперспективное. «Поэтому можно говорить о стратегии ориентации на какие-то конкретные ниши, пытаясь стать лучшими в них», — добавляет Корягина. Это, например, такие объем производства, при которых будет рентабельна ориентация только на внутреннее потребление, или же ориентация на лидерство по соотношению цена/качество в узком сегменте мирового рынка, заключила Корягина.



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