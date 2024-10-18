Минсельхоз: цены на яйца не нужно регулировать

Крупные производители яиц уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на яйца Pixabay

Ситуация на рынке продукции птицеводства стабильна, однако долгосрочные договоры между сельхозпроизводителями и торговыми сетями предусматривают возможность корректировки цен, сообщил ТАСС со ссылкой на Минсельхоз. «Это обычная практика, которая применяется в отношении всех товарных категорий, в том числе продуктов питания, и не требует дополнительного регулирования», — отметило ведомство.



Ранее «Ведомости» написали, что крупные производители яиц — птицефабрики «Вараксино» и «Волжанин» - уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на яйца. Первая планирует поднять цену с начала ноября на 8%, вторая — повысила ее в начале октября на 5%. Ранее издание сообщало, что птицефабрика «Окская» также увеличит стоимость яиц на 5%.



Дистрибутор яиц «Праксис-ово» сообщил ритейлерам о повышении цен до 12% с 5 ноября в зависимости от категории яиц. Компания объясняет эту необходимость ростом себестоимости продукции из-за «сложной геополитической ситуации». Так, с августа по октябрь на 13% выросли затраты на гофротару, на 10% подорожали упаковочные пленки, на 25% —ветпрепараты, на 20% — корма. Кроме того, на 30% увеличились зарплатные отчисления из-за дефицита кадров, пишут «Ведомости».



Отдельные производители действительно уведомляют о пересмотре цен, подтверждает Ассоциация компаний розничной торговли. Каждая заявка тщательно проверяется, если повышение закупочных цен обоснованно, то ритейлеры поэтапно начинают поднимать цены для потребителей.



По данным Росстата, с 8 по 14 октября средние розничные цены на яйца выросли на 0,29%, при этом по сравнению с концом 2023 года они были почти на 20% дешевле: в среднем 105 руб. за десяток против 132,45 руб. В середине октября прошлого года десяток яиц стоил 92,81 руб. Яйца начали заметно дорожать в сентябре прошлого года, в конце января 2024-го цены пошли вниз и снижались до середины сентября, затем Росстат стал фиксировать небольшую повышательную динамику.



Текущие ценовые колебания являются обычными, подтвердил «Агроэксперту» гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. По его словам, несмотря на растущую себестоимость, предприятия прилагают все усилия, чтобы обеспечить потребительский спрос и минимизировать влияние удорожания производственных процессов на цены.



Как ранее писал «Агроинвестор», ФАС разработала проект постановления правительства, который подразумевает включение куриного яйца первой и второй категорий в перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение определенного количества которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения. Сейчас вознаграждение составляет до 5% от стоимости приобретенных яиц. За счет прекращения выплат торговым организациям за продвижение товара у производителей появятся дополнительные средства, которые они смогут направить на модернизацию и расширение производства, считает служба. Минсельхоз и Минэкономразвития поддержали новый механизм сдерживания цен на куриные яйца.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

