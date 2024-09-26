Ведомства поддержали проект ФАС по сдерживанию цен на яйца

Производители яиц с начала года снизили отпускные цены в среднем на четверть Pixabay

Минсельхоз и Минэкономразвития поддержали новый механизм сдерживания цен на куриные яйца, ранее предложенный ФАС, пишут «Известия». Предполагается, что торговые сети не смогут брать вознаграждение от поставщиков за реализацию определенного количества товара. Сейчас вознаграждение составляет до 5% от стоимости приобретенных яиц. Минсельхоз считает, что эта мера позитивно повлияет на ценовую ситуацию и продукция будет оставаться доступной для широкого круга потребителей.



ФАС разработала проект постановления правительства, который подразумевает включение куриного яйца первой и второй категорий в перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение определенного количества которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения. Сейчас к таким продуктам относятся хлеб и хлебобулочные изделия, мясо кур и пастеризованное молоко жирностью 2,5-3,2%.



В пояснительной записке к документу, на которую ссылается издание, ФАС уточняет, что более 60% куриных яиц производители продают через торговые сети. Наиболее востребованы яйца первой и второй категорий. За счет прекращения выплат торговым организациям за продвижение товара у производителей появятся дополнительные средства, которые они смогут направить на модернизацию и расширение производства, считает служба. Такого же мнения придерживается гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. По ее словам, объединение поддерживает предложение ФАС.



В конце августа союз обращался в ФАС с предложением ограничить торговую наценку на товары первой необходимости в пределах 10%. https://www.agroinvestor.ru/markets/news/42845-rosptitsesoyuz-predlozhil-ogranichit-natsenku-riteylerov-na-yaytsa/ В среднем за семь месяцев 2024 года для яиц она составила более 20%, а в июле — 25,9%, отмечало объединение. Также Росптицесоюз считал необходимым исключить возможность сетей брать бонусы за реализованное куриное яйцо.



Правда, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) считает, что отказ от бонусов не повлияет на снижение цен на полке, однако может привести к дисбалансу конкуренции среди производителей и в итоге ускорить рост цен. «Вознаграждение не учитывается при определении цен на продовольственные товары и не оказывает на них влияние — это инструмент стимулирования торговых сетей приобретать большее количество товара и предоставлять этому товару маркетинговую поддержку», — пояснил «Известиям» председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Механизм вознаграждения позволяет небольшим производителям попадать на полки крупных сетевых магазинов и выдерживать конкуренцию со стороны более крупных игроков, подчеркнул он. При этом установленный в 2016 году лимит вознаграждения в 5% не привел к снижению цен производителей на продовольственные товары, добавил Караваев.



Между тем, как сообщил Минсельхоз, производители яиц с начала года снизили отпускные цены в среднем на четверть. По состоянию на 18 сентября стоимость яиц первой категории уменьшилась на 22,6%, до 73,2 руб. за десяток, второй — на 29,5%, до 58,6 руб. По данным Росстата, за неделю с 17 по 23 сентября яйца в рознице подорожали в среднем на 0,14%, правда, по сравнению с концом прошлого года они стоят почти на 20% дешевле. Средняя розничная цена к 23 сентября составила 104,54 руб. за десяток, тогда как 25 декабря она достигала 132,45 руб.



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