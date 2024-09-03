«Таврос» увеличит производство яиц в Ленинградской области

Плановый объем производства 600 млн яиц в год Freepik.com

Агрокомплекс «Оредеж» (входит в «Таврос») планирует вложить 5,5 млрд руб. в расширение производства яиц в Ленинградской области. Средства будут направлены на модернизацию существующих и строительство новых мощностей. Соответствующее соглашение компания подписала с региональным комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, пишет РБК. Реализация проекта позволит увеличить объем производства куриного яйца на 600 млн штук в год и создать более 280 рабочих мест.



Заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко объяснил интерес к развитию птицефабрики в Гатчинском районе удачным расположением площадки и хорошей логистикой, которая позволяет экспортировать продукцию. До запрета на экспорт куриных яиц из России, который ввели в декабре 2023 года, до 60% произведенного в регионе яйца вывозилось в другие страны, рассказал он РБК.



Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что вывод игрока такой мощности на рынок окажет на него достаточно существенное влияние, особенно в Центральном округе. «В целом в России сейчас дефицита столового яйца как такового нет — у нас восстанавливаются площадки, которые сталкивались с вспышками гриппа птиц. И, учитывая общий баланс рынка, который фактически гармонизирован по объему спроса и предложения, когда внутренние потребности закрываются российскими игроками, можно предположить, что инвесторы в данном проекте делают ставку на его работу в Центральном федеральном округе, где покупательская способность и емкость каналов продаж, в том числе b2b, выше, чем в других регионах», — рассуждает эксперт. То есть компания делает ставку на активную работу на наиболее платежеспособном и наиболее структурированном региональном рынке страны.



Что касается экспорта, то, по словам Корнеева, отгрузки яйца за рубеж традиционно приходятся на низкий сезон, когда же спрос высокий внутри страны, продавать яйца на внутреннем рынке более выгодно, чем делать регулярные поставки за рубеж. Конечно, яйцо можно экспортировать в страны, которые его не производят, в том числе государства Центральной Азии, Ближнего Востока, но в любом случае конъюнктуру и общую динамику проекта обуславливает именно внутренний рынок. «Экспорт — пока еще дополнительный канал, который увеличивает маржу российского производителя в момент сезонного спада. Для активного закрепления на внешних рынках от производителя потребуются усилия по контролю за системой дистрибуции и маркетинговому продвижению», — уточняет Корнеев. В любом случае от такого проекта выиграет конечный покупатель, потому что с увеличением объема предложения цены на яйцо, как минимум не будут расти, добавляет эксперт.



По данным Agrifood Strategies, российский рынок столового яйца оценивается в 46,5 млрд штук в год. По разным оценкам, в Россию с начала года было импортировано от 500 млн до 600 млн столовых яиц из Беларуси, Турции и Азербайджана, а также немного из Казахстана, говорит президент компании Альберт Давлеев. «В конце прошлого года у нас был ажиотажный спрос на яйцо, а предложение его было меньше, поэтому с начала текущего года наша страна активно его импортировала», — напоминает он.



Если смотреть по ситуации сегодняшнего дня, то поскольку стабилизировался рынок и баланс спроса и предложения, то можно смело увеличивать производство яйца на 500-600 млн штук, чтобы просто заместить импорт, прокомментировал он «Агроинвестору». К тому же, часть предприятий начинает развивать глубокую переработку яйца, а значит еще некоторый объем столового яйца уходит с рынка. «Соответственно, появляются возможности для компенсации ушедших в промышленную переработку объемов», — добавляет Давлеев.



С другой стороны, срок реализации новых яичных проектов — от трех до пяти лет, подчеркивает эксперт. «В яичном бизнесе до второго полугодия прошлого года рентабельность была на уровне 2-5%, в продвинутых компаниях — в районе 5-7%. Сможет ли инвестор с такой рентабельностью при ключевой ставке почти 20% и при отсутствии пропорционального объема компенсации инвестиционных и операционных расходов гарантировать бесперебойное инвестирование в течение трех-пяти лет, пока предприятие не начнет окупаться?», — рассуждает глава Agrifood Strategies.



Кроме того, аналитики обращают внимание на риск ухудшения экономической ситуации в России, которая может негативно повлияет на способность покупателей наращивать потребление яиц или хотя бы сохранить его на том же уровне, как сейчас.



Эксперт добавляет, что в случае снижения объема потребления яиц можно рассмотреть реализацию проекта по глубокой переработке, однако, как правило, производители яйца начинают инвестировать в такие проекты после того, как окупается первый этап птицеводческого предприятия — создание яичной птицефабрики. Одновременно строить то и другое практически невозможно, так как это дорого. «Разрыв между этими двумя фазами разных предприятий составлял, по российскому опыту, от пяти до 20 лет», — знает Давлеев. Сначала нужно было наладить правильное производство яйца, ведь переработка требует получения сырья одинаковой спецификации, в стабильном объеме.



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