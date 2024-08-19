Птицефабрика «Башкирская» возобновила выпуск товарного яйца

Первые партии яиц уже отгружены в торговые сети Pixabay

Птицефабрика «Башкирская», крупнейший в республике производитель товарного яйца, завершила масштабную модернизацию и возобновила выпуск продукции. Первые партии яиц уже отгружены в торговые сети, сообщила пресс-служба компании. После вспышки гриппа птиц на предприятии обновили производственные мощности и внедрили передовые технологии биобезопасности. Общий объем инвестиций в модернизацию превысил 2 млрд руб.



Вспышка гриппа птиц на птицефабрике произошла в августе прошлого года. Все поголовье кур — около 3,2 млн — было уничтожено. Реконструкция предприятия началась в декабре прошлого года. Чтобы исключить вспышки инфекции, на птицефабрике было установлено новое оборудование и многократно усилены меры биозащиты и биобезопасности. По словам гендиректора «Башкирской» Ирины Гаврилкиной, на предприятии были приняты серьезные меры по предотвращению подобных ситуаций, в том числе введен более жесткий ветеринарно-санитарный режим, обновлены системы санитарной обработки оборудования, усилен контроль за соблюдением персоналом птицефабрики правил работы. Кроме того, для минимизации рисков увеличено количество мониторинговых исследований диких птиц, обитающих вблизи предприятия.



В феврале 2024 года на птицефабрику завезли цыплят. К концу июня молодняк вырос, и по истечении сроков карантина предприятие вернулось к обычной деятельности. Птицефабрика уже произвела первый миллион яиц и начала поставки в торговые сети — Х5 Group, «Магнит», «Находка» и другие. До конца года предприятие планирует выпустить 100 млн яиц, к концу 2025-го — увеличить производство до 500 млн, а затем выйти на полную мощность — более 700 млн яиц в год.



Из-за вспышки гриппа птиц на птицефабрике в 2023 году Башкирия недополучила 350 млн товарных яиц, ранее писал «РБК Уфа» со ссылкой на проект программы «Развитие яичного и мясного (бройлерного) птицеводства в Республике Башкортостан на 2024-2030 годы», подготовленный Минсельхозом региона. Из-за этого республика по итогам года опустилась на 28-е место среди регионов по производству куриных яиц. Когда «Башкирская» птицефабрика вернется к прежним объемам выпуска, регион сможет занять 14-15-е места, прогнозирует агроведомство.



По данным Росстата, за первые семь месяцев этого года сельхозорганизации Башкирии произвели 107,5 млн яиц против 531 млн за январь-июль 2023-го. В том числе в июле было выпущено 18,5 млн штук, тогда как в этот месяц годом ранее — 83,5 млн яиц. Поголовье птицы в сельхозорганизациях сократилось с 8,36 млн до 6,45 млн.



Птицефабрика «Башкирская» создана в 1976 году и является одним из крупнейших производителей яиц и яйцепродуктов в России. Предприятие выпускает широкий ассортимент куриных яиц, в том числе под торговыми марками «Авдон» и «Авдоша». Мощность птицефабрики позволяет производить более 700 млн яиц в год. 5 декабря 2022 года птицефабрику в составе других предприятий ГК «Русское зерно Уфа» у банка непрофильных активов «Траст» купила группа «Черкизово». В середине декабря того же года «Башкирская» перешла к компании «Управление агроактивами». Сумма сделки составила 2 млрд руб. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, выручка птицефабрики «Башкирская» в прошлом году составила 2,6 млрд руб., сократившись на 32% относительно 2022-го, чистый убыток — 735 млн руб.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

