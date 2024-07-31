В Воронежской области будут производить инкубационное яйцо индейки

Выход репродуктора на проектную мощность запланирован на февраль 2026 года «Донская индейка»

Компания «Донская индейка» начинает строительство племрепродуктора родительского стада индейки 2-го порядка на 6 млн яиц в год, сообщается на сайте Центра компетенций Воронежской области. Этот проект станет завершающим в общем цикле производства птенца: от инкубации до выращивания родительского стада. Первое товарное яйцо планируется получить в октябре 2025 года, выход репродуктора на проектную мощность запланирован на февраль 2026-го. Объем инвестиций в проект составит около 3 млрд руб.



Начиная с 2019 года компания поэтапно реализует в Воронежской области индейководческие проекты, направленные на импортозамещение. Так, на территории Каширского района построен инкубаторий на 5,1 млн яиц в год. Предприятие экспортирует птенца индейки в страны Ближнего Зарубежья, Республику Беларусь и готово наращивать объемы реализации, расширять географию поставок. Создание производства для получения инкубационного яйца позволит в дальнейшем сделать его ядром промышленного кластера по производству мяса индейки в регионе, говорится в сообщении.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев отмечает, что проект разрабатывается уже несколько лет, и очень позитивно, что он дошел до закладки первого камня. «По разным причинам раньше проект не стартовал, но инвесторы настойчиво пытались его запустить, поскольку считали, и справедливо, что российским индейководам сильно не хватает племенного материала», — сказал эксперт «Агроинвестору». Дефицит его стал очевиден особенно в последние годы, когда спрос на индейку в России значительно увеличился, а рост производственных мощностей индейководов был значительно ограничен недостаточным количеством инкубационного яйца.



По словам Давлеева, до 2022 года доля зарубежного инкубационного яйца в России составляла от 60% до 70% всего яйца, предлагаемого на рынке. «Ситуация значительно улучшилась благодаря запуску новых мощностей в Пензенской области Aviagen Group и ГК “Дамате” в Ростовской области, — рассказал он. — При этом в последние три года инкубатор в Воронежской области, который получал зарубежное яйцо и выводил птенцов для нужд российских производителей, работал вполне эффективно и создал репутацию надежного поставщика однодневных птенцов, что позволило поверить в будущее племенного проекта, решить все административные вопросы и начать выполнять инвестиционный план».



Проект удачный с логистической точки зрения: Воронежская область удобно расположена между несколькими средними производителями индейки в Курской, Белгородской, Липецкой и Тамбовской областях, обращает внимание Давлеев. Кроме того, получение собственного инкубационного яйца и вывод однодневных птенцов позволит «Донской индейке» расширить поставки в крестьянско-фермерские хозяйства и на небольшие фермы, что придаст дополнительный толчок производству и потреблению мяса индейки в Центральном федеральном округе, считает эксперт.



«Вместе с тем, следует учесть, что инкубационное яйцо с данного объекта, как и любого другого племрепродуктора, можно поставлять в другие регионы, поскольку срок доставки инкубационного яйца из-за рубежа, как правило, составляет от двух до 14-16 дней. А чем меньше срок между кладкой яйца и его загрузкой в инкубатор, тем выше показатели его выводимости и продуктивности птицы», — подчеркивает глава Agrifood Strategies. Поэтому данный объект станет частью вертикально интегрированного племенного комплекса, способного поставлять как инкубационное яйцо, так и однодневных птенцов в разные регионы России, а, возможно, даже на экспорт. «Сегодня определенный интерес к поставкам инкубационного яйца из России проявляют производители индейки в Центральной Азии и Закавказье», — знает Давлеев.



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