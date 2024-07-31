разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

В Воронежской области будут производить инкубационное яйцо индейки

«Донская индейка» вложит в проект около 3 млрд рублей

| Агроинвестор |

Выход репродуктора на проектную мощность запланирован на февраль 2026 года
Выход репродуктора на проектную мощность запланирован на февраль 2026 года

Компания «Донская индейка» начинает строительство племрепродуктора родительского стада индейки 2-го порядка на 6 млн яиц в год, сообщается на сайте Центра компетенций Воронежской области. Этот проект станет завершающим в общем цикле производства птенца: от инкубации до выращивания родительского стада. Первое товарное яйцо планируется получить в октябре 2025 года, выход репродуктора на проектную мощность запланирован на февраль 2026-го. Объем инвестиций в проект составит около 3 млрд руб.

Начиная с 2019 года компания поэтапно реализует в Воронежской области индейководческие проекты, направленные на импортозамещение. Так, на территории Каширского района построен инкубаторий на 5,1 млн яиц в год. Предприятие экспортирует птенца индейки в страны Ближнего Зарубежья, Республику Беларусь и готово наращивать объемы реализации, расширять географию поставок. Создание производства для получения инкубационного яйца позволит в дальнейшем сделать его ядром промышленного кластера по производству мяса индейки в регионе, говорится в сообщении.

Президент Альберт Давлеев отмечает, что проект разрабатывается уже несколько лет, и очень позитивно, что он дошел до закладки первого камня. «По разным причинам раньше проект не стартовал, но инвесторы настойчиво пытались его запустить, поскольку считали, и справедливо, что российским индейководам сильно не хватает племенного материала», — сказал эксперт «». Дефицит его стал очевиден особенно в последние годы, когда спрос на индейку в России значительно увеличился, а рост производственных мощностей индейководов был значительно ограничен недостаточным количеством инкубационного яйца.

По словам Давлеева, до 2022 года доля зарубежного инкубационного яйца в России составляла от 60% до 70% всего яйца, предлагаемого на рынке. «Ситуация значительно улучшилась благодаря запуску новых мощностей в Пензенской области Aviagen Group и ГК “” в Ростовской области, — рассказал он. — При этом в последние три года инкубатор в Воронежской области, который получал зарубежное яйцо и выводил птенцов для нужд российских производителей, работал вполне эффективно и создал репутацию надежного поставщика однодневных птенцов, что позволило поверить в будущее племенного проекта, решить все административные вопросы и начать выполнять инвестиционный план».

Проект удачный с логистической точки зрения: Воронежская область удобно расположена между несколькими средними производителями индейки в Курской, Белгородской, Липецкой и Тамбовской областях, обращает внимание Давлеев. Кроме того, получение собственного инкубационного яйца и вывод однодневных птенцов позволит «Донской индейке» расширить поставки в крестьянско-фермерские хозяйства и на небольшие фермы, что придаст дополнительный толчок производству и потреблению мяса индейки в Центральном федеральном округе, считает эксперт.

«Вместе с тем, следует учесть, что инкубационное яйцо с данного объекта, как и любого другого племрепродуктора, можно поставлять в другие регионы, поскольку срок доставки инкубационного яйца из-за рубежа, как правило, составляет от двух до 14-16 дней. А чем меньше срок между кладкой яйца и его загрузкой в инкубатор, тем выше показатели его выводимости и продуктивности птицы», — подчеркивает глава . Поэтому данный объект станет частью вертикально интегрированного племенного комплекса, способного поставлять как инкубационное яйцо, так и однодневных птенцов в разные регионы России, а, возможно, даже на экспорт. «Сегодня определенный интерес к поставкам инкубационного яйца из России проявляют производители индейки в Центральной Азии и Закавказье», — знает Давлеев.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №07, июль 2024

Журнал

«Агроинвестор» №07, июль 2024
Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет

«Агроинвестор»

Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет
Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год

«Агроинвестор»

Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год
«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024
Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства

«Агротехника и технологии»

Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства