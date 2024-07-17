«Дамате» выкупила мощности «Евродона» за 2,5 млрд рублей

Сделка позволит компании укрепить лидерские позиции на рынке «Дамате»

Группа «Дамате», крупнейший производитель индейки в России, приобрела активы «Евродона» в Ростовской области за 2,5 млрд руб. Тендеры проводились в рамках процедуры банкротства компании, начавшейся в 2019 году. Лоты включают площадки по выращиванию и откорму индейки и мясоперерабатывающий комплекс. Ранее «Дамате» арендовала имущество у «Евродона» и «Евродон-Юг», полностью восстановила работу предприятий и начала выпуск продукции из индейки под брендом «Индилайт», сообщает пресс-служба группы.



«Юг России и в частности Ростовская область — стратегически важное направление для нашей компании, — приводятся в сообщении слова первого замгендиректора по экономике и финансам «Дамате» Станислава Варича. — Переход активов холдинга “Евродон” в полноправное владение группы компаний “Дамате” - завершение длительной процедуры по восстановлению производства и смене владельца на более эффективного. Это позволит компании укрепить лидерские позиции “Дамате” на рынке».



На текущий момент совокупные мощности «Дамате» по производству индейки составляют 292 тыс. т в год в убойном весе, из них 85 тыс. т, или 29% — мощность производства индейки в Ростовской области в арендованном у «Евродона» вертикально интегрированном комплексе. В 2019 году «Евродон» был признан банкротом, в 2021-м «Дамате» приобрела у Россельхозбанка «Ломан-2», которой принадлежали права требования к «Евродону» по кредитам. «Дамате» арендует комплекс «Евродона» с 2020 года.



Переход активов «Евродона» в полное управление «Дамате» дает группе возможность проводить модернизацию комплекса, увеличивать его мощности без согласования с собственником, у которого ранее компания арендовала предприятие, говорит исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов. «Это придаст новый импульс к развитию производства», — уверен он. По словам Вельматова, у компании были планы нарастить производство мяса индейки на ростовских активах на 20 тыс. т. в ближайшие два года.



Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев отмечает, что сообщение о покупке — юридическое оформление активов «Евродона», которые и так организационно входили в структуру «Дамате», поэтому данный вопрос является для группы более техническим и соответствует задаче укрепления позиций компании на рынке индейки. При этом отсутствие арендных платежей, которые ранее были необходимы для эксплуатации мощностей, приведет к снижению операционных затрат и повышению рентабельности производства, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Более того, продолжает он, вертикальная интеграция активов «Евродона» может способствовать оптимизации логистических процессов и улучшению контроля качества на всех этапах производства.



Окупаемость инвестиций может занять около трех лет или даже меньше, оценивает Кабаков. «С учетом прибыли в 20-30 руб. с килограмма мяса индейки, а также роста внутреннего спроса и экспорта, эти прогнозы кажутся реалистичными. Кроме того, текущая конъюнктура на рынке мяса индейки благоприятна: цены на основные корма и добавки стабильны, что способствует устойчивому развитию бизнеса при минимальных рисках», — прокомментировал он «Агроинвестору». По словам Кабакова, в долгосрочной перспективе, если учитывать прогнозируемый рост производства индейки до 690-700 тыс. т к 2030 году, сделка с активами «Евродона» помогает «Дамате» укрепить свои позиции и готовиться к новым рыночным возможностям и вызовам.



На сегодняшний день конъюнктура благоприятствует производителям индейки, продолжает Корнеев. Это обусловлено двумя факторами: комфортными ценами реализации и адекватными ценами на корма, объясняет эксперт. «Сейчас рынок даже испытывает определенную нехватку индейки из-за жаркой погоды, которая влияет как на продуктивность поголовья, так и на потребительский спрос. Но этот дефицит носит краткосрочный характер. В целом индейка становится все более востребованным видом мяса практически во всех каналах продаж, и это тот вид мяса, которому есть, куда развиваться как на внутреннем, так и на внешнем рынках», — прокомментировал «Агроинвестору» Корнеев. По его словам, вопросы поставок импортных вакцин и инкубационных яиц в настоящее время не оказывают на отрасль существенного влияния.



Спрос на мясо индейки и продукцию глубокой переработки из него растет особенно в последние три года, говорит Вельматов. Эта тенденция сохраняется и сейчас. Цены на индейку в прошлом году и на данный момент остаются стабильными, при этом индейководческие предприятия работают с полной загрузкой, а запасы продукции на складах производителей в последние месяцы были практически нулевыми. «Прогноз производства мяса индейки на этот год благоприятный. Все отечественные предприятия отрасли работают стабильно, ряд предприятий планируют увеличить производственную мощность, повышение доступности кредитных ресурсов для этого позволило бы ускорить реализацию запланированных проектов по росту производства, в том числе инкубационных яиц, а также внутреннего потребления, экспорта.



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