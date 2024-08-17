Не только куриные: в России есть спрос на нишевые яйца

Доля импорта перепелиных яиц достигает 15% Pixabay

В конце 2023 года яйца резко подорожали, чем привлекли внимание властей. Минсельхоз поставил задачу увеличить производство, также в первом полугодии 2024-го была обнулена пошлина на импорт. И хотя, по данным Росстата, в январе-июле производство яиц в сельхозорганизациях составило 21,8 млрд штук, что на 2,1% меньше, чем годом ранее, средние розничные цены на них с начала года к 12 августа снизились на 19%. Впрочем, в России есть спрос не только на куриные яйца, но и, например, на перепелиные, индюшиные, цесариные и др., несмотря на то что такая нишевая продукция гораздо дороже.



Производство товарного нишевого яйца в целом находится в балансе — спрос соответствует предложению, оценивает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «Хотя несколько растет популярность перепелиного яйца. Сделать вывод о том, что наши производители не закрывают потребности в нем, можно по тому факту, что мы завозим его из Беларуси — доля этой страны на нашем рынке перепелиного яйца составляет 10-15%», — сказал эксперт «Агроинвестору». Кроме того, этот вид яйца появляется в крупных супермаркетах и даже продается под собственной торговой маркой сетей, а значит, спрос на него есть. «Интерес к данному продукту был всегда, но в целом спрос на него растет пропорционально увеличению покупательной способности населения», — считает Давлеев.



Перепелиное яйцо ассоциируется у потребителя со здоровым образом жизни, несмотря на то что его пищевая ценность примерно такая же, как у куриного, но поскольку перепелка — птица более дикая, в нем несколько больше некоторых микроэлементов, чем в курином. «Да и упаковка перепелиного яйца довольно удобна — она небольшая», — добавляет глава Agrifood Strategies.



Что касается других видов яиц — например, цесарки и индейки — их производится гораздо меньше. «Индейка за свою жизнь несет не больше ста яиц, в то время как курица — около 300. Идеек-несушек, по большому счету, не существует, — рассказывает Давлеев. — Как правило, у индейки берут инкубационное яйцо. А с учетом того, что в России индейководческим предприятиям не хватает инкубационного яйца, промышленного производства столового яйца этой птицы нет». По словам эксперта, есть отдельные фермеры, которые продают такое яйцо, но его себестоимость очень высокая. «Для того, чтобы представить — насколько, можно провести параллель с ценами куриного и индюшиного инкубационного яйца: если первое стоит около 24 руб./шт., то второе — в десять раз больше», — сравнивает Давлеев. Соответственно, на полках магазинов такие яйца будут стоить достаточно дорого.



Яйца цесарки более популярны, чем индюшиные. Например, в Подмосковье в селе Медынь была ферма, которая выращивала эту птицу на мясо и также поставляла яйца в «Азбуку вкуса» и другие торговые сети премиум-сегмента, продолжает эксперт. В целом же предложение яйца цесарки у нас тоже ограничено, уточняет он. «Дело в том, что цесарка не очень популярна в России, несмотря на то что она не сильно отличается от курицы и по содержанию, и по размеру, и по кормлению, — объясняет он. — Но экономически, например, упомянутый цесариный проект оказался неоправданным, был выставлен на продажу, после чего яйцо цесарки исчезло из некоторых магазинов Москвы».



В целом, торговые сети — не лучший канал сбыта для нишевого яйца, считает Давлеев: современные форматы розницы требуют большого объема товара — невозможно подписать с одним фермерам соглашение на поставку всего 30 яиц в день. «Поэтому такой нишевой продукт, который предлагается в ограниченном количестве, все-таки лучше продавать через прямые поставки от фермеров потребителю либо через фермерские маркетплейсы», — считает глава Agrifood Strategies.



В магазинах, правда редко, можно встретить и гусиное яйцо, добавляет эксперт. «Но в основном производство этой птицы у нас сконцентрировано в Башкирии, — говорит он. — К тому же яиц гуси дают даже меньше, чем индейка — до 30 штук в год».



В пресс-службе «Азбуки вкуса» «Агроинвестору» сказали, что нишевые яйца востребованы потребителями. В сети продают не только перепелиное и индюшиное яйцо, но и, например, яйца цесарки. «В основном нишевое яйцо производят КФХ, но по перепелиному есть некоторое количество крупных производителей», — уточняет представитель пресс-службы компании. Также торговая сеть отмечает развитие производства различных продуктов переработки нишевого яйца, преимущественно перепелиного: есть вареные очищенные или копченые. «Наши покупатели понимают ценность таких продуктов и добавляют их в свои продуктовые корзины», — говорит представитель сети.



В каталоге товаров «Азбуки вкуса» в Москве представлены перепелиные яйца по 209 руб. и 219 руб. за 20 штук, по 726 руб. за 15 штук (отборные фермерские), яйца идейки по 619 руб. за четыре штуки, яйца цесарки по 384 руб. за шесть штук, а также яйца фазана по 442 руб. за шесть штук. Яйца цесарки, индейки и фазана под брендом Ecodar производит КФХ Жданов К. А. Продукция этого же хозяйства есть в каталоге «Перекрестка»: там четыре индюшиных яйца стоят около 560 руб., шесть цесариных — 300 руб.



А, например, на маркетплейсе «Ешь деревенское» десяток фермерских яиц индейки стоит 490 руб., правда, на момент подготовки материала их не было в наличии. Цена 20 перепелиных яиц там же — 295 руб. В интернет-магазине «Свое родное» для доставки в Москву доступны перепелиные яйца (180-335 руб. за 20 штук), яйца цесарки (600 руб. за десяток), утки (65 руб. за штуку), индейки (470 руб. за шесть штук). В сети «ВкусВилл» есть яйца цесарки (353 руб. за шесть штук), а также копченые перепелиные яйца (352 руб. за 200 г).



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