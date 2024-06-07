«Таврос» вложит 27 млрд рублей в производство яиц

Благодаря реализации проекта производство яиц в Нижегородской области может вырасти почти в три раза Pixabay

Компания «Эгг-Ленд» (входит в ГК «Таврос») планирует в 2024—2025 годах построить в Нижегородской области комплекс по производству и переработке куриного яйца мощностью 2 млрд штук в год. Общий объем инвестиций в проект превысит 27 млрд руб. Соответствующее соглашение группа подписала с правительством региона и «Альфа-Банком» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Инфраструктура комплекса будет расположена в четырех муниципальных округах области, на предприятии будет создана тысяча рабочих мест.



Благодаря реализации проекта производство яиц в регионе может вырасти почти в три раза, отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В прошлом году объем их выпуска составил 1,1 млрд штук. Проект будет способствовать развитию территорий и внесет существенный вклад в экономику региона, уверен Никитин.



Владелец ГК «Таврос» Рустем Миргалимов пояснил, что создание такого масштабного проекта продиктовано не только интересами экономического развития, но и стремлением обеспечить продовольственную безопасность в сегменте яйца. Он также пообещал, что компания сделает все возможное, чтобы комплекс был создан с учетом передовых инновационных технологий и стал настоящим флагманом отрасли.



Также в ходе ПМЭФ «Таврос» подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Челябинской области. Его стратегическая цель — развитие производственных мощностей по разведению свиней и переработке свинины в регионе. Компания вложит 2,7 млрд руб. в строительство комбикормового завода и реконструкцию «Родниковского свинокомплекса», который ранее выкупила у банка «Траст». К 2025 году производство свинины на обновленном предприятии составит около 25 тыс. т в живом весе против 17,7 тыс. т в 2023-м, уточняет компания.



«Одним из наших ключевых направлений деятельности является производство и переработка свинины, и мы действительно обладаем глубокой экспертизой в данном сегменте, — подчеркнул Миргалимов. — Уверен, что благодаря нашему опыту, инновационному подходу и использованию передовых технологий племенного животноводства мы в самой ближайшей перспективе сможем реализовать производственный потенциал в таком перспективном регионе, как Челябинская область».



Накануне «Таврос» подписал два соглашения о сотрудничестве с правительством Башкортостана. Первое предусматривает реализацию совместного проекта по строительству агропромышленного парка в Уфимском районе республики, второе направлено на обеспечение комплексного социально-экономического развития региона. В частности, проект предполагает строительство «Агродеревни» с общим объемом инвестиций не менее 2 млрд руб. для развития туристического кластера.



ГК «Таврос» - крупнейший производитель сельскохозяйственной и мясной продукции в Башкортостане. Группа основана в 2011 году, сейчас она включает предприятия в области растениеводства, производства сахара, яиц, хлебобулочных изделий, мяса и продуктов мясопереработки, комбикормов. Среди ключевых направлений деятельности группы — производство свинины (113 тыс. т в год) и яиц (свыше 1,7 млрд в год).



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