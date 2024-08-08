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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Дамате» выпустила первую индейку на новых площадках в Ростовской области

Спрос на индейку растет как за счет увеличения внутреннего потребления, так и экспорта

| Агроинвестор |

По итогам года производство индейки в России может достигнуть 440 тысяч тонн
По итогам года производство индейки в России может достигнуть 440 тысяч тонн

«» получила первую товарную индейку на новых площадках в Ростовской области. Она уже отправлена на перерабатывающий завод, принадлежащий группе компаний. Благодаря выходу объектов на проектную мощность, уже в этом году компания увеличит производство продукции из индейки на 7,5 тыс. т, сообщается в ее пресс-релизе. Получение первой партии товарной птицы на новых площадках в Ростовской области стало возможным благодаря запуску пятого блока птичников в апреле этого года и росту поголовья коммерческого стада.

«В соответствии с технологическим циклом после выхода на полную мощность на площадках будет производиться более миллиона голов индейки в год. Увеличение производства птицы на пятом блоке птичников — это еще один важный шаг к планомерному выходу ростовского комплекса “” на плановые показатели и к увеличению объема производства мяса индейки», — отметил гендиректор агрохолдинга Андрей Седов.

Донские предприятия по производству мяса индейки и утки, входящие в ГК «», планомерно набирают обороты, а рост производства птицеводческой продукции вносит вклад в общие показатели по производству мяса в регионе, цитирует пресс-служба компании заместителя губернатора Ростовской области — министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского. По его словам, за первое полугодие в Ростовской области произвели 192 тыс. т мяса — почти на 6% больше, чем за первые шесть месяцев 2023-го.

По данным Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ), по итогам первого полугодия производство мяса индейки в убойном весе выросло на 4%, что подтверждает ранее сделанный ассоциацией прогноз выпуска по итогам года около 440 тыс. т в убойном весе. Спрос на индейку растет как за счет увеличения внутреннего потребления, так и экспортных запросов, прокомментировал «» исполнительный директор НАПИ Анатолий Вельматов. «Внутреннее потребление в том числе стимулируется включением мяса индейки в систему государственных и муниципальных закупок, увеличением ее потребности при производстве полуфабрикатов и готовых блюд, использованием индейки в здоровом питании, а также спросом со стороны мясопереработчиков», — рассказал он. Все индейководческие предприятия, по данным ассоциации, работают на полную мощность, складских остатков почти нет.

Что касается цены на мясо индейки, то сейчас колебания незначительные. «Как и все цены, они зависят от спроса и предложения, а также от фактора сезонности. Однако влияние снижения цен на товары-субституты, прежде всего курицы и свинины, ощущается», — отметил Вельматов. По его мнению, спрос на мясо индейки со второй половины года будет расти, особенно традиционно в ноябре-декабре. Ситуация с ценами будет зависеть от многих факторов, включая уровень инфляции, цены на товары субституты, а также эпизоотическую ситуацию, добавляет он.

В целом, производство индейки сохраняет свою инвестиционную привлекательность, уверены в НАПИ. На ближайшие годы намечена реализация ряда крупных проектов как по увеличению производства этого мяса в Пензенской и Ростовской областях, Ингушетии, Алтайском крае и др., так и по наращиванию выпуска товарного инкубационного яйца индейки в Тюменской и Воронежской областях. К 2030 году планируется увеличить производство мяса индейки на 250-300 тыс. т, и достигнуть самообеспеченности инкубационным яйцом до 70-75%, добавляет Вельматов.

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