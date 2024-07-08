На Алтае начали строить комплекс по производству индейки

Плановая мощность предприятия — 6 тысяч тонн мяса индейки в год Pixabay

В селе Целинное Алтайского края началось возведение птицеводческого комплекса. Инвестор проекта — компания «Вирт» - ведет строительство фабрики с нулевого цикла, пишет «Коммерсантъ-Сибирь». Мощность комплекса составит 6 тыс. т мяса индейки в год. Стоимость строительства ранее оценивалась в 3,9 млрд руб. Проект предполагает создание 30 птичников, инкубатория, убойного цеха, инженерной сети и инфраструктурных объектов.



В конце прошлого года издание писало, что правительство Алтайского края и АО «Индейка Алтая» (входит в группу компаний «Вирт» - одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в регионе) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания обязалась построить комплекс по производству мяса индейки. Как отмечали тогда власти региона, предприятию согласованы льготные условия кредитования, срок реализации проекта составит 33 месяца. Перспективы производства связаны не только с выходом на рынок Алтайского края, но и других регионов России и зарубежных стран, приводил «Коммерсантъ» слова одного из инициаторов проекта Павла Бейфорта.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев отмечает, что расположение данного проекта довольно удачное с точки зрения двух факторов. «Первый — наличие кормовой базы. В Алтайском крае неплохие зерновые ресурсы, правда, там больше выращиваются продовольственные сорта пшеницы, нежели кормовые. Но в целом наличие собственного зерна — большой плюс: не нужно будет возить его издалека. Второй — неплохая база дистрибуции для будущего продукта. В радиусе 500-700 км крупные агломерации — Красноярск, Новосибирск, Омск. Да и в самом Барнауле, как и в близлежащих городах, в принципе, очень неплохой контингент в плане покупательской способности», — прокомментировал эксперт «Агроинвестору». По его наблюдениям, рост заработных плат в Алтайском крае опережает средний по стране показатель. «То есть, покупательная способность там повышается. К тому же в регионе очень неплохие местные розничные сети, и местная индейка очень хорошо встанет в готовую систему дистрибуции и может быть развезена на расстояние до тысячи километров», — считает Давлеев.



Объем производства 6 тыс. т в месяц для такого региона — вполне достаточный, продолжает он. Индейка дополнит мясное предложение в регионе — сейчас там традиционным местным товаром является продукция «Алтайского бройлера», который принадлежит группе «Черкизово». «Индейка очень востребована во всем регионе, так как охлажденной индейки там почти нет. Она производится только в Омске, а между ним и Барнаулом расстояние 1,5 тыс. км. Это очень далеко, чтобы довозить ее в свежем виде, в котором она как раз востребована рынком», — подчеркивает Давлеев. Он считает, что у проекта хорошее будущее, как и у многих региональных проектов небольшого размера — от 5 тыс. т до 10 тыс. т в месяц. Таких в России около 20. «Подобные предприятия есть в большинстве региональных центров», — добавляет он.



Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев отмечает, что реализуемый на Алтае проект по объемам производства не претендует на лидерство на рынке индейки. В то же время, проект будет способствовать более равномерному распределению мяса от разных производителей по стране. «Конечно, есть более южные регионы, где традиционно хорошая кормовая база, хотя в Алтайском крае ситуация в этом плане тоже достаточно благоприятная», — рассуждает он.



В числе рисков реализации проекта Корнеев называет конкуренцию с другими видами мяса. «Реализуются программы по увеличению производства свинины и бройлера, которые являются ценовыми конкурентами индейки. При росте объемов выпуска этих видов мяса можно ожидать снижения цен на все виды мяса и как следствие — уменьшение маржинальности производства», — сказал эксперт «Агроинвестору». Он добавляет, что основной фактор успеха индейководческих предприятий — грамотное балансирование ассортимента, в котором должны сочетаться как натуральные полуфабрикаты, например филе грудки, бедра, так и продукция глубокой переработки.



Национальная ассоциация производителей индейки (НАПИ) ранее отмечала, что за последние семь лет ее потребление в России увеличилось на 2 кг на душу населения, а к 2030-му показатель вырастет еще на 5 кг. В этом году, прогнозируют в Ассоциации, производство индейки может увеличиться на 5% относительно прошлого года и составить 440 тыс. т против 422 тыс. т в 2023-м. Для сравнения, рынок бройлера, по прогнозам Россельхозбанка, увеличится только на 0,5%. Экспорт индейки в прошлом году составил 26 тыс. т и 1 тыс. т готовой продукции, в этом году показатель может вырасти на 15-20%, оценивает НАПИ.



По словам Корнеева, рынок индейки характеризуется потенциалом его развития в таких каналах продаж как HoReCa, сетевая розница и переработка. «Сегодня еще далеко не во всех сетях есть предложения по индейке, соответственно, у данного вида мяса есть потенциал экстенсивного развития. Индейка хороша для производства колбас, ветчин, готовых блюд, поэтому может пользоваться спросом у мясопереработчиков. Наконец, пока еще эта птица представлена не во всех сегментах общественного питания», — поясняет он. Условие для увеличения спроса на индейку — популяризация ее в питании населения, обращает внимание эксперт. Он добавляет, что спрос на индейку в мире будет расти, так как потребители уже оценили ее диетические и питательные свойства. «А тот факт, что продукт является халяльным, будет способствовать росту ее потребления среди мусульманского населения нашей страны и не только», — говорит Корнеев.



По данным Rusprofile, ООО «Вирт» было зарегистрировано в 2003 году, компания занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных в Алтайском крае. Уставной капитал — почти 9,3 млн руб. В 2023 году выручка компании составила 709 млн руб., чистая прибыль — 134 млн руб. По уровню выручки компания занимала 15 место в регионе в отрасли выращивания однолетних культур.



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