РСХБ: лидерские позиции России на рынке индейки будут укрепляться

Потребление индейки с 2012 по 2023 год выросло в 5,3 раза Д. Абрамов

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка оценивает инвестиционные возможности в проекты индейководства в 44 млрд руб. Их реализация могла бы увеличить выпуск мяса индейки на 110 тыс. т, инкубационного яйца — на 6 млн штук, рассказал «Агроинвестору» руководитель центра Олег Князьков. Точками роста отрасли он назвал работу по селекции и генетике, создание инфраструктуры для хранения, в том числе заморозки продукции, развитие ветеринарной фармацевтики, реинжиниринг технологического оборудования для содержания птицы и мясопереработки.



«Индейководство России демонстрирует устойчивость производства, удовлетворяя растущий потребительский спрос и расширяя экспортные поставки, — отметил Князьков. — За последние два года наши производители сделали мощный рывок и вывели нашу страну на второе место в мире по объему выпуска продукции индейководства после США: мы сместили со второй позиции Германию, при этом таких грандов как Польша, Испания и Франция удалось обойти еще раньше». По мнению аналитика, с каждым годом лидерские позиции России на этом рынке будут только укрепляться.



Производство мяса индейки в нашей стране с 2006 по 2023 год увеличилось более чем в 19 раз: с 22 тыс. т до 422 тыс. т в убойном весе. В этом году прогнозируется рост объема выпуска до 440 тыс. т, в 2025-м — на уровне 500 тыс. т, приводит данные Центр отраслевой экспертизы. По итогам 2030 года, по расчетам аналитиков Россельхозбанка, отрасль приблизится к 700 тыс. т. Потребление индейки с 2012 по 2023 год выросло в 5,3 раза, в среднем до 2,75 кг на человека в год. Причем потребление мяса в целом за этот период увеличивалось в среднем на 1% в год, тогда как в сегменте индейки среднегодовой прирост составляет 25%, сравнили аналитики.



Также они отметили увеличение экспорта индейки: с 2015 по 2023 год он вырос в 77 раз — с 0,35 тыс. т до 25,6 тыс. т. «Уже сегодня российская индейка лидирует на рынках индюшатины Китая с долей 80%, Саудовской Аравии с долей 54%, ОАЭ — 37%, всего же экспорт идет в 36 стран, — уточнил Князьков. — При этом внутренний рынок остается безусловным приоритетом: так, в прошлом году на внешние поставки пришлось лишь 6% производства».



Российский экспорт индейки также имеет большие шансы на рост на рынках Африки, где отечественная продукция постепенно вытесняет поставки из США, ЕС и Бразилии, а на Ближнем Востоке Россия уже стала одним из ключевых поставщиков, ранее сообщало агентство Agrifood Strategies. Этот фактор значительно повышает привлекательность инвестиций в российское индейководство, подтверждая прогнозы о том, что к 2030 году отрасль стабильно достигнет производства 600-650 тыс. т в год, оценивали аналитики.



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