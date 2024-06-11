Новосибирская область может возобновить экспорт яиц

С начала года яйца подешевели почти на 12% Pixabay

Птицефабрики Новосибирской области впервые после зимнего повышения цен на яйца могут возобновить их экспорт, пишет портал VN.ru со ссылкой на и.о. министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова. «За прошедшую неделю вместе с федеральным Минсельхозом отработали возможность экспорта яйца в Монголию и Афганистан. Минсельхоз нам это согласовал, и сейчас наши птицефабрики могут экспортировать яйцо. Было некоторое затоваривание на складах», — отметил он. Область не отгружала яйца на экспорт с конца января, однако пока заявок на поставки нет, уточнила пресс-служба управления Россельхознадзора по Новосибирской области.



При этом глава федерального агроведомства Оксана Лут в конце прошлой недели сказала «Интерфаксу», что Россия не будет продлевать нулевую пошлину на ввоз яиц, которая была установлена на фоне их существенного удорожания в прошлом году. По словам Лут, «с яйцами все прекрасно»: объемы производства растут, фабрики, которые пострадали от гриппа птиц, восстановились, также в отрасли реализуются новые проекты. Нулевая пошлина для поставок яиц из дружественных стран действует с 1 января по 30 июня 2024 года, квота на ввоз составляет 1,2 млрд штук.



По данным Россельхознадзора, в период с 3 по 9 июня через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» поступили очередные партии пищевых яиц из Турции (1,2 млн штук) и Азербайджана (1,2 млн штук) для дальнейшей реализации на территории России. Кроме того, через пункт пропуска «Морской порт Новороссийск» проконтролирован ввоз двух партий яиц из Турции (875,52 тыс. штук). По состоянию на 10 июня с начала поставок из Азербайджана ввезено 46,8 млн яиц, из Турции — 33,3 млн, из Белоруссии с начала года импортировано 317,9 млн яиц, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сказал «Интерфаксу», что не видит больших проблем с яйцами, и дальнейшие импортные поставки будут зависеть от ситуации на рынке. Лут рассчитывает, что производство яиц в стране будет увеличиваться. Между тем, по данным Росстата, за январь-апрель все хозяйства выпустили 14,7 млрд яиц — на 2,4% меньше, чем годом ранее. В том числе в апреле в годовом выражении производство снизилось на 3,2%, до 3,8 млрд штук.



Средние розничные цены на яйца на неделе с 28 мая по 3 июня уменьшились на 1,6%, против 1,9% неделей ранее, сообщал Росстат. С начала года яйца подешевели почти на 12%, тогда как по итогам 2023-го их цена выросла более чем на 60% и привлекла внимание президента и правительства страны.



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