Росптицесоюз предложил ограничить наценку ритейлеров на яйца

Рост наценки — результат недостаточного объема заключаемых долгосрочных контрактов на поставки, считает Росптицесоюз Pixabay

Российский птицеводческий союз (Росптицесоюз) направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) предложение ограничить торговую наценку на товары первой необходимости в пределах 10%. В среднем за семь месяцев 2024 года для яиц она составила более 20%, а в июле — 25,9%, говорится в письме, на которое ссылается РБК. В ряде случаев наценка достигала 30-35%. По мнению союза, это результат недостаточного объема заключаемых долгосрочных контрактов. Кроме этого, птицеводы также считают необходимым исключить возможность сетей брать бонусы за реализованное куриное яйцо: речь идет о включенном в цену договора вознаграждении, которое поставщик выплачивает торговой сети за приобретение определенного количества товара.



Сейчас рынок птицеводческой продукции стабилен, констатирует Росптицесоюз. Производство куриных яиц в июле выросло на 4,5% по сравнению с январем — до 2,3 млрд штук, выпуск мяса птицы увеличился на 3,4%, до 552,5 тыс. т. Но складывающиеся цены на яйцо говорят о том, что заключение долгосрочных договоров на поставки не дало ожидаемых результатов. Вопрос о переходе торговых сетей и поставщиков куриных яиц на долгосрочные договоры, которые предполагают график объемов поставок и сроки, а также цены, правительство ранее поручило рассмотреть ФАС, напоминает союз.



Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева уточнила изданию, что сейчас долгосрочные контракты на поставку с ритейлерами заключены примерно у 50-55% птицеводческих предприятий. В июле количество долгосрочных контрактов уменьшилось, утверждает источник РБК среди производителей куриных яиц. Если брать 40 крупнейших птицефабрик, которые обеспечивают 90% поставок, то долгосрочные контракты заключены примерно у 30% из них, а остальные производители осуществляют поставки на основе краткосрочных тендерных контрактов со сроками поставки на одну-две недели, говорит источник. Стоимость тендерных сделок отличается от долгосрочных контрактов примерно на 15%.



По данным ассоциации «Руспродсоюз», средняя торговая наценка на яйцо в июле превысила 40%. Так, оптовые цены на десяток яиц в среднем по стране находились на уровне 75,3 руб., а розничные превышали 106,9 руб.

Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев говорит, что, во-первых, нельзя сказать, что долгосрочных контрактов на поставку яиц недостаточно, поскольку такие контракты отражают общий баланс интересов ритейлеров и производителей: ни те, ни другие не станут заключать невыгодный договор. Наценка на определенный товар в торговой сети отражает несколько параметров: значимость (входит ли он в список ключевых категорий), оборачиваемость, потери по товару и нормы заработка. «Поэтому, чтобы определить размер предельной наценки, производителям яйца и ритейлерам необходимо согласовать все эти параметры и установить модель наценки, которая будет удовлетворять интересы как производителей, так и торговых сетей», — прокомментировал «Агроинвестору» Корнеев. По его словам, в последние годы спрос на яйца в России стабилен, а в момент сезонного снижения крупные производители стараются демпфировать его экспортными поставками, тем самым оставляя место на внутреннем рынке для локальных птицефабрик.



«Для стабилизации цен на яйца птицеводы должны понимать, что их бизнес не будет убыточным», — уверен исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Так, по его словам, текущий год должен показать умеренную инфляцию на продукты питания, но в ситуации с яйцом все будет зависеть в том числе от готовности сетей к заключению долгосрочных контрактов по ценам, гарантирующим доходность производства. На данный момент цены на яйца продолжают снижаться и составляют в среднем 105,2 руб. за десяток против 133,2 руб. в начале года, сравнивает Востриков. «Участники “Руспродсоюза” переходят на долгосрочные договора между производителями и торговыми сетями, но самое сложное — договорится о цене, комфортной для обеих сторон, или прийти к формуле, по которой цена должна корректироваться, исходя из растущей себестоимости. Длительность долгосрочных договоров сейчас не превышает трех-шести месяцев. При применении индивидуального формульного ценообразования возможно увеличение этих сроков», — рассказал он «Агроинвестору». При этом производители яйца готовы поставлять по долгосрочным контрактам до 70-80% производимой продукции и допускают увеличение объема поставок еще до 10-20% при необходимости.



Однако долгосрочные контракты эффективны лишь в случае их исполнения: во время кризиса сокращение поставщиками объемов поставок по действующим долгосрочным договорам доходило до 30% от заказов торговых сетей, говорит председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. По его словам, торговые сети добросовестно исполняют свои обязательства по переходу на долгосрочные договоры поставки яйца: на начало августа доля таких контрактов составляла от 75% до 100%. «Несмотря на это, значимого изменения закупочных цен от производителей не произошло: отпускные цены по самым массовым категориям яйца — С1 и С2 — с 12 по 17 августа были на 39% выше, чем в аналогичный период 2023 года», — сравнивает Караваев. При этом, обращает внимание он, ритейлеры продолжают исполнять принятые на себя обязательства по сдерживанию цен на эти категории яйца. Крупнейшие торговые сети реализуют их с отрицательной наценкой: от минус 1% до минус 7%.



Он также обращает внимание на то, что что данные Росстата не отражают ситуацию в крупной сетевой торговле, поскольку учитывают все каналы продаж, в том числе несетевую розницу. В торговых сетях-членах АКОРТ средняя минимальная цена на куриное яйцо категорий С1 и С2 в середине августа составила 90 руб. за десяток, тогда как в целом по стране, по данным Росстата на этот же период, она составила 105 руб. «Обращения Росптицесоюза в ФАС с предложением ограничения торговой наценки и исключения возможности вознаграждения (бонусов) мы не видели, его логика неизвестна», — заключил Караваев.



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