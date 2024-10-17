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Форум «Рынки зерна и масличных»
Форум «Рынки зерна и масличных»

«Советская агрофирма» вложит в модернизацию 2,4 млрд рублей

Предприятие увеличит производство яиц на 40%

| Агроинвестор |

Объем производства яиц по итогам прошлого года в компании составил 261 млн штук
Объем производства яиц по итогам прошлого года в компании составил 261 млн штук

Одна из крупнейших в Кировской области птицефабрика «Советская агрофирма» к 2027 году благодаря модернизации намерена увеличить производственные мощности на 40%, до 400 млн яиц в год. Общий объем инвестиций в проект запланирован на уровне 2,3-2,4 млрд руб., сообщила компания.

Предприятие построит дополнительный корпус для выращивания ремонтного молодняка на 150 тыс. голов и два корпуса для содержания промышленного стада птицы на 145 тыс. голов каждый. Также будет реконструирован один из действующих цехов — там увеличится количество птицемест. Еще одним новым объектом станет комбикормовый завод мощностью 80 тыс. т продукции в год.

Возведение корпуса для ремонтного стада и одной из производственных площадок началось в этом году, их ввод в эксплуатацию намечен на 2025-й. Строительство комбикормового завода и двух корпусов для содержания кур-несушек компания рассчитывает начать в 2025—2026 годы. По расчетам, на полную мощность они выйдут к 2027-му.

«Мы планомерно обновляем и расширяем производственные мощности, чтобы обеспечить рынок Кировской области и соседних регионов качественной и полезной продукцией, — отметил гендиректор «Советской агрофирмы» Борис Евдокимов. — Новые площади позволят птицефабрике в 2027 году выйти на производство 400 млн куриных яиц в год. Кроме того, развитие предприятия предполагает увеличение числа рабочих мест как минимум на 20%».

«Советская агрофирма» работает в Советском районе Кировской области с 2001 года. Продукция птицефабрики поставляется в розничные сети области, а также еще примерно в 20 регионов. Поголовье кур превышает 1 млн голов, объем производства яиц по итогам прошлого года составил 261 млн штук, в 2024-м, по прогнозу компании, показатель увеличится до 290 млн штук. Все хозяйства Кировской области в прошлом году, по данным , произвели 579,4 млн яиц, за январь-сентябрь 2024-го — 463,7 млн штук, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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