«Ак Барс Холдинг» построит птицефабрику за 11 млрд рублей

Запуск производства намечен на 2025 год Д. Абрамов

Компания «Яратель» (входит в «Ак Барс Холдинг») построит в Апастовском районе Татарстана птицефабрику мощностью 655 млн яиц в год, пишет РБК со ссылкой на главу района Айрата Зиганшина. Плановые инвестиции в проект составят 11 млрд руб. Запуск производства намечен на 2025 год, в районе будет создано 325 новых рабочих мест. Предполагается, что на первом этапе птицефабрика будет выпускать яйца, в дальнейшем может быть запущено производство по отделению белков от желтков, также может появиться переработка помета в органические удобрения.



На данный момент, по словам Зиганшина, инвестор приобрел участок площадью 286 га, разработана проектная документация, заключены договоры на поставку стройматериалов, основного технологического оборудования. Сейчас на участке ведут земляные работы. Для реализации проекта был взят льготный кредит под 6,8%. Глава района назвал проект строительства птицефабрики стратегическим, поскольку он окажет существенное влияние на развитие экономики муниципального образования.



Птицефабрика «Яратель» работает в Лаишевском районе Татарстана с 1981 года (ее прежние названия — «Татарская» и «Юбилейная»), с 2013 года предприятие входит в состав холдинга «Ак Барс» и сейчас выпускает 2,3 млн яиц в сутки, говорится на ее сайте. Продукция продается под брендами «Яратель», «Деревенские», «Вкусносельские». О планах «Ак Барса» построить вторую площадку и довести общий объем производства яиц до 1,5 млрд штук в год в январе прошлого года писал «Бизнес Online», тогда стоимость проекта создания нового комплекса в Апастовском районе оценивалась в 6 млрд руб.



По данным Росстата, за первые восемь месяцев этого года сельхозорганизации Татарстана произвели 830,6 млн яиц — на 0,8% больше, чем за аналогичный период в 2023-м. По данным Татарстанстата на 30 сентября десяток куриных яиц в регионе стоил в среднем 93,39 руб. — на 0,2% дешевле, чем неделей ранее.



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