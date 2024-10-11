разделы

реклама

журналы

Форум «Рынок кормов»
Форум «Рынки зерна и масличных»

В 2025 году поставки ферментированного биосырья в Казахстан могут достичь 500 тысяч тонн

Там оно будет использоваться для производства комбикормов для птицы

| Агроинвестор |

В 2025 году поставки ферментированного биосырья (ФБС) на соевой, рапсовой и подсолнечной основах при участии казахстанских партнеров могут достичь 500 тыс. т для стандартизированного производства 2 млн т полнорационных комбикормов для продуктивных животных с возможностью отгрузок на международные рынки. Об этом на круглом столе «Инновации — основа эффективного развития агропромышленного комплекса ЕАЭС», организованного Евразийской экономической комиссией в рамках выставки «Золотая осень», рассказал генеральный партнер ГК Дмитрий Калашников.

ТОО «Мичуринский завод комбикормов и Ферментированного биосырья», расположенный в городе Павлодаре (Казахстан) входит в российскую ГК , которая организует сферы деятельности в АПК для эффективного развития независимых компаний и их товаров. «Эта организационная структура является передовым решением, позволяющим поддерживать инновации, — пояснил Калашников. — Недостаточно придумать инновационный продукт, нужна модель адаптации этого продукта в сферу АПК. Мы эту инновационную модель и продвигаем».

По его словам, на российских предприятиях производится ферментированное биосырье, которое затем поставляется заводу в Казахстан, встроенному в экономически целесообразную модель. Норма ввода ФБС составляет около 25% на тонну комбикорма, при этом стоимость биосырья превышает 50% в стоимости комбикорма. Далее производятся высококачественные полнорационные комбикорма, которые используются в птицеводческих хозяйствах республики. Таким образом демонстрируется взаимовыгодное партнерство цепочки процессов. «Продукция этих хозяйств пользуется повышенным спросом на зарубежных рынках. Мы смогли сохранить и донести собранную информацию о ее высоком качестве до конечного потребителя яиц, сыро-молочной и мясной продукции», — добавил Калашников.

Страны ЕАЭС всесторонне содействуют такого рода сотрудничеству, подчеркнул он. «Будучи независимыми предприятиями, мы эффективно взаимодействуем. Партнеры из дружественных стран могут не только покупать нашу продукцию, но и участвовать во взаимовыгодном организационном построении инновационной модели», — заключил Калашников.

По данным Евразийской экономической комиссии, за пять лет объем сельскохозяйственного производства в странах ЕАЭС вырос на 14%, уровень обеспеченности собственной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в 2023 году достиг 93%. Несмотря на положительные тенденции, общий аграрный рынок остается зависимым от импортных технологий и отдельных средств производства, включая семена, корма, средства защиты растений, вакцины, сельскохозяйственную технику и оборудование, поэтому остро стоит вопрос укрепления технологического суверенитета в отрасли. Лидеры ЕАЭС неоднократно отмечали целесообразность ускоренного развития собственной научно-технологической базы сельского хозяйства, активного обмена опытом и реализации совместных инновационных проектов.  

Декларацией о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь», подписанной 25 декабря 2023 года главами государств-членов ЕАЭС, предусмотрено принятие мер, способствующих внедрению инновационных подходов в АПК, направленных на повышение продуктивности в растениеводстве и животноводстве, а также эффективности производства и реализации конкурентоспособной продукции.   

ГК представляет собой организацию независимых предприятий, выстроенных в производственную цепочку АПК. Начиная от производства оборудования, сырья, комбикормов, выращивания и откорма сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы и заканчивая переработкой яиц, сыро-молочной, мясной продукции, ритейлом, индустрией питания и экспортом.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2024
Не по карману. Приобретение новых сельхозмашин становится всё менее доступным

«Агротехника и технологии»

Не по карману. Приобретение новых сельхозмашин становится всё менее доступным
«Агроинвестор» №10, октябрь 2024

Журнал

«Агроинвестор» №10, октябрь 2024
Экономике предложили альтернативы. Как возможное ухудшение макроэкономической ситуации повлияет на АПК

«Агроинвестор»

Экономике предложили альтернативы. Как возможное ухудшение макроэкономической ситуации повлияет на АПК
Протеин на метанотрофах. Каковы перспективы появления в России промышленного производства гаприна

«Агроинвестор»

Протеин на метанотрофах. Каковы перспективы появления в России промышленного производства гаприна