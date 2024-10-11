В 2025 году поставки ферментированного биосырья в Казахстан могут достичь 500 тысяч тонн

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В 2025 году поставки ферментированного биосырья (ФБС) на соевой, рапсовой и подсолнечной основах при участии казахстанских партнеров могут достичь 500 тыс. т для стандартизированного производства 2 млн т полнорационных комбикормов для продуктивных животных с возможностью отгрузок на международные рынки. Об этом на круглом столе «Инновации — основа эффективного развития агропромышленного комплекса ЕАЭС», организованного Евразийской экономической комиссией в рамках выставки «Золотая осень», рассказал генеральный партнер ГК «Биржа рационов» Дмитрий Калашников.



ТОО «Мичуринский завод комбикормов и Ферментированного биосырья», расположенный в городе Павлодаре (Казахстан) входит в российскую ГК «Биржа рационов», которая организует сферы деятельности в АПК для эффективного развития независимых компаний и их товаров. «Эта организационная структура является передовым решением, позволяющим поддерживать инновации, — пояснил Калашников. — Недостаточно придумать инновационный продукт, нужна модель адаптации этого продукта в сферу АПК. Мы эту инновационную модель и продвигаем».



По его словам, на российских предприятиях производится ферментированное биосырье, которое затем поставляется заводу в Казахстан, встроенному в экономически целесообразную модель. Норма ввода ФБС составляет около 25% на тонну комбикорма, при этом стоимость биосырья превышает 50% в стоимости комбикорма. Далее производятся высококачественные полнорационные комбикорма, которые используются в птицеводческих хозяйствах республики. Таким образом демонстрируется взаимовыгодное партнерство цепочки процессов. «Продукция этих хозяйств пользуется повышенным спросом на зарубежных рынках. Мы смогли сохранить и донести собранную информацию о ее высоком качестве до конечного потребителя яиц, сыро-молочной и мясной продукции», — добавил Калашников.



Страны ЕАЭС всесторонне содействуют такого рода сотрудничеству, подчеркнул он. «Будучи независимыми предприятиями, мы эффективно взаимодействуем. Партнеры из дружественных стран могут не только покупать нашу продукцию, но и участвовать во взаимовыгодном организационном построении инновационной модели», — заключил Калашников.



По данным Евразийской экономической комиссии, за пять лет объем сельскохозяйственного производства в странах ЕАЭС вырос на 14%, уровень обеспеченности собственной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в 2023 году достиг 93%. Несмотря на положительные тенденции, общий аграрный рынок остается зависимым от импортных технологий и отдельных средств производства, включая семена, корма, средства защиты растений, вакцины, сельскохозяйственную технику и оборудование, поэтому остро стоит вопрос укрепления технологического суверенитета в отрасли. Лидеры ЕАЭС неоднократно отмечали целесообразность ускоренного развития собственной научно-технологической базы сельского хозяйства, активного обмена опытом и реализации совместных инновационных проектов.



Декларацией о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь», подписанной 25 декабря 2023 года главами государств-членов ЕАЭС, предусмотрено принятие мер, способствующих внедрению инновационных подходов в АПК, направленных на повышение продуктивности в растениеводстве и животноводстве, а также эффективности производства и реализации конкурентоспособной продукции.



ГК «Биржа рационов» представляет собой организацию независимых предприятий, выстроенных в производственную цепочку АПК. Начиная от производства оборудования, сырья, комбикормов, выращивания и откорма сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы и заканчивая переработкой яиц, сыро-молочной, мясной продукции, ритейлом, индустрией питания и экспортом.



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