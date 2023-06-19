«Русский водород» запустит завод «Донбиотех» в 2026 году

Изначально предприятие планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2014 году «Донбиотех»

Компания «Русский водород», которая весной купила недостроенный завод «Донбиотех» за 7 млрд руб., намерена достроить предприятие по глубокой переработке зерна. Соответствующее соглашение гендиректор компании Эдуард Давыдов и губернатор Ростовской области Василий Голубев подписали на Петербургском международном экономическом форуме.



По словам Давыдова, «Русский водород» инвестирует в проект около 20 млрд руб. и рассчитывает ввести завод в эксплуатацию в 2026 году. «На предприятии будет установлено высокотехнологичное оборудование с использованием технологии ведущей биотехнологической компании мира. Аналогичных "Донбиотеху" производств в России нет, — отметил он (цитата по сайту правительства Ростовской области). — Реализация проекта важна не только с точки зрения инновационного подхода в производстве продукции, необходимой животноводству, но и социального значения. В Волгодонске будет создано 400 рабочих мест, налоги в бюджет составят 800 млн руб. В производстве будет использоваться пшеница ростовских хозяйств и из ближайших регионов».



Как пишет РБК, первую очередь завода, которая будет осуществлять сухой размол сырья, запустят в течение полугода. Вторая очередь — производство глютена и крахмала — должна начать работу в течение года. Третья — ферментация и получение лизин-сульфата — будет запущена максимум за год и 10 месяцев. Давыдов сказал изданию, что сейчас потребность российского рынка в лизине оценивается в 250 тыс. т в год, при этом объемы собственного производства в стране не превышают 40-50 тыс. т, основная доля импорта приходится на Китай. По данным Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна, объем производства лизина в 2022 году составил 142,7 тыс. т против 119 тыс. т в 2021-м. Импорт увеличился с 43,1 тыс. т до 68,8 тыс. т.



В мае в ходе Первого биотехнологического форума Союзного государства гендиректор Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) Даниил Урицкий обращал внимание, что сейчас БНБК, а также российские производители лизина — «Завод премиксов №1» и «Аминосиб» - вместе могут обеспечить потребности России и Беларуси в лизин-сульфате — 150 тыс. т и новые заводы по его выпуску строить не нужно, иначе у всех будут проблемы. Вместе с тем, лизин-моногидрохлорид еще в дефиците.



Президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олег Радин ранее говорил «Агроинвестору», что, оценочно, в этом году с учетом 5%-го роста животноводства три предприятия Союзного государства могут произвести около 160 тыс. т лизина (в пересчете на моногидрохлорид), что фактически закроет потребности в ЕАЭС более чем на 95%. «Стоит ли строить высокозатратное производство из-за 5% рынка? Так что мы не рекомендуем потенциальным инвесторам идти в производство лизина», — отмечал он.



По слова Радина, новые проекты должны ориентироваться на другие аминокислоты: треонин, триптофан — по ним мощностей недостаточно. В том числе вполне может перестроиться на выпуск других аминокислот и «Донбиотех». «В части производственного процесса переработки пшеницы в глюкозу компании почти одинаковы. А вот дальше вопрос касается штаммов бактерий, и путем микробиологического синтеза могут быть получены как амино- так и органические кислоты», — пояснял он.



Завод «Донбиотех» планировалось ввести в эксплуатацию в Волгодонске в 2014 году, но сроки неоднократно переносились. В 2018-м из-за финансовых проблем реализацию проекта остановили. Летом 2020-го стало известно, что его хотят достроить, но завод подорожал на 12 млрд руб. до 27 млрд руб. из-за изменения технологии, которую предоставил основной партнер «Донбиотеха» — Evonik, и увеличения мощности предприятия. В ноябре того же года сообщалось, что работы на предприятии возобновят, и в первой половине 2023-го они должны завершиться. На тот момент строительная готовность завода составляла 83%. Однако в 2021 году ООО «ДонБиоТех» было признано банкротом.



«Коммерсантъ» писал, что власти Ростовской области и Россельхозбанк пытаются найти инвестора, заинтересованного в запуске предприятия. В феврале этого года стало известно, что китайская компания APN выразила интерес к реализации проекта, об этом сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, мощность предприятия в перспективе может стать в два раза выше, увеличившись с 250 тыс. т до 0,5 млн т. Завод планировалось достроить в 2025 году. На тот момент стоимость проекта оценивалась в 31 млрд руб.



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